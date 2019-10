Call of Duty: Modern Warfare - Guide: Killstreaks  Tipps zu den Abschussserien

Was wäre der Multiplayer von „Call of Duty: Modern Warfare“ ohne die Killstreaks? Natürlich wartet auch der neueste Serienteil mit zahlreichen Abschussserien auf, die euer Team unterstützen oder eure Gegner in Angst und Schrecken versetzen. Unser Guide liefert euch nützliche Tipps.

In „Call of Duty: Modern Warfare" kehren die Killstreaks zurück – die Scorestreaks der Vorgänger gehören also wieder der Vergangenheit an. Diesmal benötigt ihr also erneut Abschüsse, um die Punkteserien freizuschalten, Assists helfen euch diesmal nicht weiter.

Die Killstreaks in Call of Duty: Modern Warfare

In „Call of Duty: Modern Warfare“ kehren die Killstreaks zurück – die Scorestreaks der Vorgänger gehören also wieder der Vergangenheit an. Diesmal benötigt ihr also erneut Abschüsse, um die Punkteserien freizuschalten, Assists helfen euch diesmal nicht weiter.

Insgesamt erwarten euch im Multiplayermodus ganze 19 Abschussserien. Eigentlich sogar 20, doch die Atombombe (Nuke) muss diesmal nicht mehr aktiv ausgerüstet werden. Gelingt es euch, 30 Abschüsse anzuhäufen ohne davor das Zeitliche zu segnen, beendet ihr mit der Nuke sofort die Partie zu euren Gunsten.

Insgesamt könnt ihr drei Killstreaks gleichzeitig auswählen. Für welche ihr euch entscheidet, bleibt dabei ganz alleine euch überlassen. Viele der Abschussserien schaltet ihr allerdings erst frei, wenn ihr eine bestimmte Stufe erreicht habt.

Folgende Killstreaks gibt es im Spiel

3 Kills: Persönliches Radar - Eskortdrohne, die nahegelegende Feinde auf der Übersichtskarte aufdeckt und ein aktustisches Signal abgibt, wenn sie in der Nähe sind.

- Eskortdrohne, die nahegelegende Feinde auf der Übersichtskarte aufdeckt und ein aktustisches Signal abgibt, wenn sie in der Nähe sind. 3 Kills: Schildgeschütz - Ein manuelles, abgeschirmtes Geschütz, das auf den meisten Oberflächen eingesetzt werden kann.

- Ein manuelles, abgeschirmtes Geschütz, das auf den meisten Oberflächen eingesetzt werden kann. 4 Kills: Drohne - Drohnenaufklärer, der feindliche Positionen auf der Übersichtskarte anzeigt.

- Drohnenaufklärer, der feindliche Positionen auf der Übersichtskarte anzeigt. 4 Kills: Konterdrohne - Eine Drohne, die durchgehend ein Störsignal aussendet, das die feindliche Minimap deaktiviert und mit zunehmender Nähe die feindliche Wahrnehmung stört.

- Eine Drohne, die durchgehend ein Störsignal aussendet, das die feindliche Minimap deaktiviert und mit zunehmender Nähe die feindliche Wahrnehmung stört. 4 Kills: Vorräte - Fordert ein Paket mit einer zufälligen Abschussserie bei eurer Position an Sie.

- Fordert ein Paket mit einer zufälligen Abschussserie bei eurer Position an Sie. 5 Kills: Cluster-Schlag - Per Signal fordert ihr eine Reihe von Cluster-Mörserschlägen an einer festgelegten Position an.

- Per Signal fordert ihr eine Reihe von Cluster-Mörserschlägen an einer festgelegten Position an. 5 Kills: Marschflugkörper - Langstreckenrakete, die ihr selbst steuern könnt.

- Langstreckenrakete, die ihr selbst steuern könnt. 5 Kills: Präzisionsluftschlag - Fordert Twin-Jets für einen Präzisionsluftschlag entlang eines festgelegten Pfades an.

- Fordert Twin-Jets für einen Präzisionsluftschlag entlang eines festgelegten Pfades an. 7 Kills: Wheelson - Ferngesteuerte Fahrzeugdrohne mit einem schlagkräftigen Luftexplosions-Geschütz.

- Ferngesteuerte Fahrzeugdrohne mit einem schlagkräftigen Luftexplosions-Geschütz. 7 Kills: Infanteriepanzer - Ein bemanntes Infanteriefahrzeug mit einem Maschinengewehr Kaliber .50.

- Ein bemanntes Infanteriefahrzeug mit einem Maschinengewehr Kaliber .50. 7 Kills: Geschütz - Automatisches Geschütz, das nach Feinden in der Nähe sucht.

- Automatisches Geschütz, das nach Feinden in der Nähe sucht. 8 Kills: VTOL-Jet - Feuert zunächst eine Raketensalve ab, um dann eine von euch gewählte Position zu überwachen.

- Feuert zunächst eine Raketensalve ab, um dann eine von euch gewählte Position zu überwachen. 8 Kills: Notfallabwurf - Fordert 3 zufällige Killstreaks an eurer Position an.

- Fordert 3 zufällige Killstreaks an eurer Position an. 10 Kills: Helikopterschütze - Mit einem Geschütz und Luft-Boden-Raketen bewaffneter Angriffshelikopter, den ihr selbst lenkt.

- Mit einem Geschütz und Luft-Boden-Raketen bewaffneter Angriffshelikopter, den ihr selbst lenkt. 10 Kills: Weißer Phosphor – Überzieht das Schlachtfeld mit Brandkanistern, die weißen Rauch absondern, der den Feind schwächt und jeden, der in seine Nähe kommt, verbrennt.

– Überzieht das Schlachtfeld mit Brandkanistern, die weißen Rauch absondern, der den Feind schwächt und jeden, der in seine Nähe kommt, verbrennt. 11 Kills: Helikopterunterstützung - Schwerer Angriffshubschrauber mit Zwillingsgeschütz, der die Karte selbstständig abfliegt.

- Schwerer Angriffshubschrauber mit Zwillingsgeschütz, der die Karte selbstständig abfliegt. 12 Kills: Kampfflugzeug - Ein schweres Angriffs-Kampfflugzeug mit drei Waffentypen.

- Ein schweres Angriffs-Kampfflugzeug mit drei Waffentypen. 12 Kills: Verbesserte Drohne - Orbitaldrohne, die die Richtung des Feindes auf der Übersichtskarte zeigt.

- Orbitaldrohne, die die Richtung des Feindes auf der Übersichtskarte zeigt. 15 Kills: Juggernaut - Juggernaut-Angriffsausrüstung mit schwerer Panzerung und Minigun.

Zusammenspiel aus Killstreaks und Perks

Neben den Abschussserien gibt es aber auch Perks, die direkten Einfluss auf die Killstreaks haben. In Perk 1 (Blau) und Perk 2 (Rot) stehen euch in „Call of Duty: Modern Warfare“ verschiedene Optionen zur Wahl. Kaltblütig (Perk 1) macht euch beispielsweise unsichtbar für KI-Zielsysteme wie das Standgeschütz, während ihr mit Geist (Perk 2) nicht für UAVs und Drohnen zu orten seid.

Ebenfalls empfehlenswert sind Hardliner (Perk 2). Habt ihr diesen Perk ausgerüstet, kosten alle Killstreaks 1 Abschuss weniger und sind somit leichter zu erreichen. Mithilfe von Abschusskette zählen Kills aus eurem Killstreaks auch für weitere Abschussserien. Normalerweise gilt dies nur für persönliche Kills, die ihr mit einer Waffe erzielt.

Diese Killstreaks empfehlen wir

Grundsätzlich gibt es so etwas wie die besten Killstreaks in „Call of Duty: Modern Warfare“ nicht. Eine klare Empfehlung auszusprechen ist daher schwierig. Die richtigen Killstreaks variieren von Spielmodus zu Spielmodus, beispielsweise kann das Automatische Geschütz sehr nützlich sein, wenn ihr in Hauptquartier oder Herrschaft einen bestimmten Punkt verteidigen müsst.

Die UAV-Drohne lohnt sich eigentlich immer, da sie für euch und euer Team eine hervorragende Unterstützung darstellt. Die Verbesserte Drohne (12 Kills) hingegen zu teuer für das, was sie leistet.

Für uns ist die Helikopterunterstützung (11 Kills) etwas sinnvoller als der Kampfhubschrauber, da diese Feinde selbstständig angreift, während ihr am Boden weiterspielen könnt und nicht schutzlos herumliegt, während ihr den Heli lenkt.

Letztlich gilt aber wie so oft: Probieren geht über Studieren. Probiert alle Abschussserien in „Call of Duty: Modern Warfare“ aus und findet die, die am besten zu euch und eurem Spielstil passen. Spielt ihr mit Freunden zusammen, sprecht euch am besten ab. Helikopter und Kampfflugzeug sind eine mächtige Kombination.