Call of Duty: Modern Warfare - Guide: Die besten Waffen im Multiplayer

Rund 40 Waffen erwarten euch zum Release im Multiplayer von „Call of Duty: Modern Warfare“, doch nicht alle erweisen sich im Eifer des Gefechts als nützlich. In unserem Guide verraten wir euch, auf welche Waffen ihr euch konzentrieren solltet.

Der Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare wartet mit etlichen Schießeisen auf, die allesamt einem anderen Zweck dienen. Von Sturmgewehren über MPs und Scharfschützengewehre bis hin zu Maschinengewehren und Schrotflinten. Wir zeigen euch die besten Waffen im Multiplayer.

Die Waffen in Call of Duty: Modern Warfare

Wie schon in den Vorgängern seid ihr bis Stufe 4 auf vorgefertigte Loadouts angewiesen. Erst danach schaltet ihr den Klasseneditor frei, in dem ihr euch eure Loadouts selbst zusammenschustern und Waffen oder Perks frei wählen könnt.

Waffen passt ihr im Waffenschmied-Menü an, das ihr über den Auswahl-Bildschirm eines Schießeisens erreicht. Bis zu fünf Aufsätze könnt ihr an einer Waffe befestigen, diese wollen allerdings erst nach und nach freigeschaltet werden, indem ihr die jeweilige Waffe verwendet und Kills erzielt.

Diese Aufsätze bringen verschiedene Boni mit sich, beispielsweise erhöhte Präzision oder ein größeres Magazin. Allerdings haben die Attachments auch Nachteile. Wägt also ab, ob ihr einen Aufsatz auch wirklich verwenden wollt – ihr müsst nicht alle möglichen Slots ausfüllen.

Aufsätze sind oft Geschmackssache und hängen von den persönlichen Vorlieben ab. Ein Vordergriff und ein gutes Visier wie Reflex oder Holo sind eigentlich immer empfehlenswert, beim Rest entscheidet ihr selbst, was euch zusagt.

Die besten Sturmgewehre in Call of Duty: Modern Warfare

Kilo 141

Mit diesem Sturmgewehr startet ihr in den Multiplayer von „Call of Duty: Modern Warfare“. Dabei ist die Kilo 141 eine der am besten ausbalancierten Waffen im Spiel und besticht durch enorme Präzision bei guter Handhabung. Sie eignet sich hervorragend für Neulinge und Profis.

Empfehlenswerte Aufsätze sind ein Kommando Vorgriff und ein Zielhilfen-Reflexvisier oder Holo-Visier. Auch die optionale Magazinerweiterung erweist sich als äußerst nützlich.

M4A1

Ähnlich wie die Kilo 141 eignet sich die ikonische M4A1 sowohl für Neulinge als auch für Profis und markiert für viele Spieler die vielleicht beste Waffe überhaupt. Handling, Präzision und Schaden sprechen eine deutliche Sprache.

Auch hier sind der Kommando Vordergriff und ein Reflex- oder Holo-Visier empfehlenswert. Darüber hinaus wird die Waffe auch gerne mit Schalldämpfer gespielt. Das verringert zwar ein wenig den Schaden, Feinde erkennen aber nicht sofort, von wo sie beschossen werden.

M13

Die M13 ist im Prinzip eine Mischung aus Sturmgewehr und MP und besticht durch ihre enorme Feuerrate. Vor allem auf kurze und mittlere Entfernung ist das Sturmgewehr eine Wucht. Ideal geeignet, wenn ihr euch auf den verwinkelten Karten viel bewegt.

Die besten MPs in Call of Duty: Modern Warfare

AUG

Die Starter-MP im Multiplayer ist zwar weniger mobil als andere SMGs, leistet dafür dank guten Werten in Präzision, Handling und Schaden aber auch auf mittlere Distanz meist gute Dienste. Vor allem mit Gewinkeltem Griff und FTAC Ultralight-Schaft ein Traum.

MP5

Die vielleicht beste MP im Spiel. Kompakt, präzise und enorm durchschlagskräftig. Einen Tick weniger präzise als die AUG, dafür gerade auf kurze Distanz absolut tödlich. Selbst auf mittlere Entfernung wird die MP5 zum tödlichen Begleiter.

MP7

Manchmal ist eine hohe Feuerrate alles was ihr braucht. Hier kommt die MP7 ins Spiel, deren Schaden zwar überschaubar ausfällt, diesen Malus aber durch ihre enorme Feuerrate locker wieder wettmacht. Ihr geht gerne auf Tuchfühlung mit euren Gegnern oder steht auf Run-and-Gun? Dann führt kaum ein Weg an der MP7 vorbei.

Weitere Waffenempfehlungen

Natürlich gibt es in „Call of Duty: Modern Warfare“ auch Schwere Maschinengewehre, Marksman-Rifles und Schrotflinten. Diese machen aber nur in den wenigsten Situationen wirklich Sinn, sodass wir hier keine wirkliche Empfehlung aussprechen wollen. Situationsbedingt kann gerade eine Schrotflinte im Nahkampf nützlich sein, aber in den meisten Fällen seid ihr klar im Nachteil.

Schlägt euer Herz für Scharfschützengewehre, so wäre das HDR die Waffe eurer Wahl. Schaden und Handling sind hervorragend: Hiermit tötet ihr Feinde sogar durch Wände hindurch mit nur einem Schuss.