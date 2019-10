Call of Duty: Modern Warfare - Guide: Alles was ihr zum Crossplay wissen müsst

Erstmals in der langen Geschichte der Reihe setzt „Call of Duty: Modern Warfare“ im Multiplayermodus auf Crossplay. Ihr könnt also plattformübergreifend mit PC, PlayStation 4 und Xbox One zusammen spielen. Unser Guide liefert euch alle Infos zum Feature.

Seit Freitag tummeln sich etliche Spieler im Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare. Dabei setzt der neueste Ableger erstmals auf plattformübergreifendes Spielen. Wir liefern euch in unserem Guide alle Infos und Tipps zum Crossplay.

Crossplay in Call of Duty: Modern Warfare

Wenn ihr einer Lobby im Multiplayer-Modus von „Call of Duty: Modern Warfare“ beitretet, sind euch vor Spielbeginn garantiert schon die Symbole hinter den Namen anderer Spieler aufgefallen. Diese zeigen euch direkt auf den ersten Blick, auf welchem System eure Mitspieler unterwegs sind.

Grundsätzlich ist das Crossplay in den Einstellungen von „Call of Duty: Modern Warfare“ standardmäßig aktiviert. Auf Wunsch könnt ihr das Feature aber auch einfach abschalten.

Navigiert dazu in die Einstellungen und dann zum Punkt Account. Dort findet ihr auf der linken Seite den Menüpunkt Crossplay.

Wie funktioniert das Crossplay?

Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass Activision beim Crossplay auf Chancengleichheit setzt – das Feature funktioniert deshalb eingabebasiert. Doch was bedeutet das?

Spielt ihr mit Maus und Tastatur (auch auf Konsolen, beispielsweise mithilfe eines Adapters), erkennt „Call of Duty: Modern Warfare“ das und vermittelt euch nur mit Spielern, die ebenfalls diese Eingabemethode nutzen.

Bei der Verwendung eines Controllers, wie es beim Großteil der Konsolenspieler der Fall sein dürfte, kommt ihr nur in eine Lobby mit Spielern, die ebenfalls einen Controller verwenden. Lediglich wenn ihr einer Gruppe von Freunden beitretet, die verschiedene Eingabegeräte nutzen, kommt ihr auch auf Server, auf denen jegliche Optionen aktiv sind.

Der Sprachchat im Crossplay funktioniert ebenfalls plattformübergreifend. Verwendet ihr ein Headset, könnt ihr problemlos mit Spielern auf anderen Plattformen kommunizieren. Allerdings nur im normalen öffentlichen Sprachchat. Gruppenchats, wie ihr sie von PS4 und Xbox One kennt, sind plattformübergreifend nicht möglich.

So spielt ihr mit Freunden auf anderen Plattformen zusammen

Wenn ihr mit euren Freunden zusammenspielen wollt, die „Call of Duty: Modern Warfare“ auf einem anderen System verwenden, benötigt ihr zunächst einmal einen Activision-Account. Den könnt ihr euch kostenlos auf der Homepage des Spiels erstellen.

Besitzt ihr einen Account, den ihr wahlweise ebenso aus dem Spiel heraus erstellen könnt, loggt euch einfach ein und navigiert ins Social-Menü des Spiels.

Unter dem Reiter Freunde könnt ihr dann eine Party erstellen. Wählt zum plattformübergreifenden Spielen einfach die Kategorie Activision aus. Neue Freunde auf anderen Plattformen könnt ihr direkt im Spiel hinzufügen. Wählt dazu einfach die Option Freunde Einladen und gebt den Activision-Account eures Freundes an, woraufhin dieser eine Freundesanfrage erhält.

Neben dem Crossplay beherrscht „Call of Duty: Modern Warfare“ übrigens auch Cross-Save. Eure Spielfortschritte werden also ebenfalls plattformübergreifend gesichert. Das gilt sowohl für den Kampagnen- als auch den Multiplayer-Fortschritt in Form von neuen Waffen und Freischaltungen.