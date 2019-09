Call of Duty: Modern Warfare - Geschenk für alle Beta-Spieler: So könnt ihr es bekommen

Falls ihr an der Beta von „Call of Duty: Modern Warfare“ teilnehmen möchtet, hat Activision nun einen besonderen Anreiz vorbereitet. Es wartet nämlich ein kostenloses Geschenk auf euch.

Wenn ihr die Beta von Call of Duty: Modern Warfare ausprobiert und euch für einen Kauf der Vollversion entscheidet, habt ihr später einen kleinen Vorteil. Activision verspricht allen Teilnehmern nämlich ein kleines Goodie. Und teilnehmen kann im Grunde aktuell nun jeder.

Seit dem heutigen Tage (einschließlich bis zum 23. September) befindet sich die Testphase nämlich in der offenen Beta. Das heißt, dass im Grunde jeder Interessent teilnehmen kann, sei es nun auf der PS4, Xbox One oder dem PC. All diese Plattformen stehen dem Spiel ab heute offen, demnach könnt ihr den Client einfach herunterladen und das Spiel testen.

Activision-Geschenk für Tester

Für die Teilnahme möchte euch Activision sogar belohnen. Ein kleines Geschenk in Form einer Blaupause wartet auf euch. Diese Waffen-Blaupause lässt sich im fertigen Spiel nachher aktivieren, wodurch ihr die neue Hammer Shotgun erhaltet. Ihr müsst lediglich Level 10 in der Beta erreichen. Hierbei handelt es sich um die höchste Stufe, die die Spieler in der Beta erreichen können.

Falls ihr also eure Blaupause erhalten habt, könnt ihr sie ab dem 25. Oktober 2019 zum Release von „Call of Duty: Modern Warfare“ einlösen. Wir wünschen am kommenden Wochenende viel Spaß beim Testen.

Aber denkt dran, dass ihr nur in Deutschland PS Plus für die Beta von „Call of Duty: Modern Warfare“ benötigt:

