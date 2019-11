Call of Duty: Modern Warfare - Gamer stellt unglaublichen Weltrekord im Waffenkurs auf

Ein PC-Spieler stellt bei „Call of Duty: Modern Warfare“ seine irrsinnigen Skills an Maus und Tastatur zur Schau und holt sich mit wahnsinniger Geschwindigkeit den Weltrekord im Waffenkurs. Keine Angst: Auch auf Konsole gibt es eine Überraschung.

Die Community von Call of Duty: Modern Warfare findet immer wieder neue Wege, um ihre diversen Skills zur Schau zu stellen. Neben einer ausgefuchsten Nestreinigung der Höhlen-Camper auf Azihr Cave und dem glücklichsten Messer-Kill aller Zeiten reiht sich nun ein waschechter Weltrekord in die Liste der außergewöhnlichsten CoD-Momente ein – und dieser hat es in sich!

Wie funktioniert der Waffenkurs

Seit dem letzten Update 1.09 ist der Waffenkurs in „Call of Duty: Modern Warfare“ wieder freigeschaltet, da aufgrund einiger Bugs dieser im Oktober aus der Liste entfernt und nochmals überarbeitet werden musste. Ihr findet ihn in der Mehrspielerliste unter Prüfungen.

Im Waffenkurs können Spieler ihre Skills zur Schau stellen und in einem begehbaren Schießsstand gegen die Uhr antreten. Hierbei geht es nicht nur um die bloße Geschwindigkeit am Abzug, sondern auch um eine schnelle Auffassungsgabe der potentiellen Ziele – zivile Pappfigur-Opfer führen zu Zeitstrafen.

Um an der Schießbude teilnehmen zu können, benötigt ihr Tickets. Diese werden jedoch erst ab Level 55 freigeschaltet und setzen weitere Levelaufstiege in den Offiziersrängen voraus. Jedes eingelöste Ticket beinhaltet drei Versuche auf dem Waffenkurs. Je besser ihr abschneidet, desto mehr Sterne und Erfahrungspunkte warten auf euch (1 Stern = 5.000 EP, 2 Sterne = 7.500 EP und 3 Sterne = 10.000 EP).

Irrsinniger Weltrekord

Der PC-Spieler Walker2K setzte sich kein geringeres Ziel als den Weltrekord im Waffenkurs zu holen und verblüffte seine Zuschauer auf dem Streamingdienst Mixer mit einer Lichtgeschwindigkeits-Präsentation. Da es bisher keine offiziellen Listen gibt, sind die Rekordjäger auf aufgenommenes Bildmaterial angewiesen. Bei einer Zeit von 25,6 Sekunden dürfte es allerdings schwer werden, den Weltrekord in Frage zu stellen:

Auch auf der PlayStation4 scheint es Gamer mit übermenschlichen Reaktionen zu geben. Hier der Rekord für Konsolen von xTomGx: