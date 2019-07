Call of Duty: Modern Warfare - Gameplay-Video zeigt frische Multiplayer-Szenen

Im neuesten Gameplay-Video zu „Call of Duty: Modern Warfare“ wird Mehrspieler-Action auf der Karte Raid mit vielfältiger Waffenauswahl offenbart. So kann man sich die Wartezeit auf die für August geplante Multiplayer-Enthüllung vertreiben.

Die Website Comicbook hat ein neues Video zu Call of Duty: Modern Warfare, dem diesjährigen Teil der Shooter-Reihe, veröffentlicht. Es zeigt über fünf Minuten Mehrspieler-Action auf der Karte Raid und ist exklusiv bei den Kollegen zu sehen.

Call of Duty: Modern Warfare Neues 4K-Gameplay zum Gunfight-Modus veröffentlicht

M13 und .50 GS in Aktion

Als primäre Waffe entschied sich der im Video agierende Spieler für eine schallgedämpfte M13 mit Zielvisier – und setzt selbige fleißig ein. Außerdem mit dabei: die Pistole .50 GS. Im Verlauf kommen weitere Kriegswerkzeuge zum Einsatz. Auf der Map bekämpfen sich die Fraktionen Allegiance und Coalition in Hafen- und Waldgebieten.

Call of Duty: Modern Warfare Shooter will für realistischeres Waffenverhalten sorgen, neue Nachlade-Mechanik bestätigt

Comicbook versüßt mit dem Video die Wartezeit auf den 1. August 2019. Am kommenden Donnerstag soll in Los Angeles schließlich ein großes Enthüllungs-Event für den Mehrspielermodus stattfinden.

„Call of Duty: Modern Warfare“ wird von Infinity Ward entwickelt und soll am 25. Oktober 2019 erscheinen. Zielplattformen sind PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die Vorbestellung des Spiels ist in drei Editionen möglich.