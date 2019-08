Call of Duty: Modern Warfare - Epischer Modus mit über 100 Spielern offiziell angekündigt!

Erstmals in der Geschichte der „Call of Duty“-Geschichte wird es im neuen Ableger „Modern Warfare“ einen Modus geben, in dem über 100 Spieler gleichzeitig gegeneinander ankämpfen.

Bereits vor mehreren Wochen wurde darüber spekuliert, ob der kommende Ego-Shooter Call of Duty: Modern Warfare über einen eigenen Battle-Royale-Modus verfügen wird. Mal wollte ein YouTuber aus sicherer Quelle erfahren haben, dass Entwickler Infinity Ward derzeit an einem solchen Modus arbeiten soll und ein anderes Mal berichteten Webseiten, dass es sich dabei lediglich um ein Gerücht handelt.

Im Rahmen der Enthüllung des Multiplayers haben die Verantwortlichen nun bekannt gegeben, dass es unter anderem einen „epischen Modus“ namens Bodenkrieg geben wird, in dem über 100 Spieler gleichzeitig gegeneinander antreten können. Entsprechend stehen die Chancen für einen neuen Battle-Royale-Modus wie in „Call of Duty: Black Ops 4“ ziemlich schlecht.

Call of Duty: Modern Warfare Wird wohl über keinen Battle-Royale-Modus verfügen

Das sind die verschiedenen Modi

2-gegen-2-Kämpfe

6-gegen-6

10-gegen-10

20-gegen-20

Bodenkrieg mit über 100 Spielern

Dazu heißt es in der offiziellen Pressemitteilung „[...] sowie auch Maps mit hoher Spieleranzahl und intensiven Kämpfen wie dem brandneuen Bodenkrieg, einem epischen Modus mit über 100 Spielern. Und das ist erst der Anfang für Modern Warfare-Fans.“

Weitere Infos haben die Entwickler bislang zu dem neuen Modus allerdings nicht bekannt gegeben, wir werden euch auf PlayCentral.de aber natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten.