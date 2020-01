Call of Duty: Modern Warfare - Entwickler spendet Einnahmen für den Kampf gegen die australischen Waldbrände

Während die Presse fast einstimmig die Rückkehr von Call of Duty: Modern Warfare feierte – lest hier unseren Test – kristallisierten sich mit der Zeit einige grundlegende Differenzen heraus.

Neben einer Vielzahl von Bugs, dreisten Cheatern und einem teils frustrierenden Spawn-System sorgte besonders die fehlende und teils irreführende Kommunikation für Streitigkeiten zwischen Entwicklern und Spielern. Dies führte mitunter zu einem massenhaften Exodus langjähriger Fans der Reihe. Damit das Schiff nicht untergeht, versucht Infinity Ward nun die Löcher mit Umfragen und Versprechen zu stopfen.

Ein erster Schritt in die richtige Richtung stellte das letzte Spiellisten-Update dar, welches lange gehegte Wünsche der Fans erfüllte. Auch die jetzige Spendenaktion geht auf die Kappe der Community – doch wer hätte gedacht, dass Infinity Ward diese Idee tatsächlich umsetzt?

Call of Duty: Modern Warfare Blutrünstiger Busch killt Spieler

Vor ein paar Tagen erhielt ein Reddit-Post massenhaft Zuspruch und schoss mit mittlerweile über 30.000 Upvotes durch die Decke des beliebten Forums. Inhaltlich ging es um die Forderung, alle Einnahmen aus dem Bundle Outback (zu finden im Ingame-Store) für den Kampf gegen die verheerenden Waldbrände in Australien zu spenden.

Hier der originale Post:

Die Pessimisten in der Spielerschaft von „Call of Duty: Modern Warfare“ konnten ihren Augen wohl kaum trauen, als Community Manager Ashton Williams auf Twitter ein Community-Update veröffentlichte – welches übrigens einen 3v3-Modus sowie die Rückkehr des Turniermodus für Feuergefecht bestätigte – und eine Spendenaktion verkündete.

Call of Duty: Modern Warfare Ikonische Map könnte zurückkehren

Die Rede ist von der Ankündigung, alle bisherigen und zukünftigen Einnahmen aus dem Ingame-Store für das Bundle Outback tatsächlich dem Kampf gegen die Waldbrände in Australien sowie den Menschen vor Ort zu widmen. Auf diese Weise beweist Infinity Ward nicht nur Herz – und PR-Verstand – sondern gibt euch auch allen die Möglichkeit euer Gewissen mit einer guten Tat und neuen Skins aufzupolieren.

We rolled out a patch this morning that fixes a few bugs like vehicle exploits on Quarry, the recon drone challenge, and updates the Outback bundle. https://t.co/aJryw3hhxo pic.twitter.com/XgZwzhysd6