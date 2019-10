Call of Duty: Modern Warfare - Easter Egg: Activisions eigene Spielekonsole, die Actibase

Die Entwickler bei Infinity Ward haben dem CoD-Universum eine eigene Spielekonsole spendiert, die es als Easter Egg in „Call of Duty: Modern Warfare“ geschafft hat. In der Welt von CoD wird fleißig auf der Actibase gespielt!

Die fiktive Welt von Call of Duty weiß immer wieder zu überraschen. Jüngst sind die Kollegen von Polygon auf ein ganz besonderes Easter Egg in Call of Duty: Modern Warfare gestoßen. Sie waren so frei und haben in ihrer Vorstellung eine hauseigene Konsole entworfen, die im neuen Action-Shooter verbaut wurde.

Die Actibase-Spielekonsole

Im neuen Modern Warfare hat es die Konsole von Activision namens Actibase bereits in die Läden geschafft. Wenn ihr hier einen Blick in London in die Geschäfte werft, seht ihr die Konsole im Regal stehen. Durchaus ein lustiges Easter Egg, wenn man sich die Verpackung und die Hardware einmal genauer ansieht.

Die Konsole an sich verfügt nämlich über einen Wireless-Controller, HDMI und AC-Stromkabel, während scheinbar ältere CoD-Spiele beiliegen, die auf der Verpackung abgebildet sind. Wir sehen Bilder von Call of Duty: Infinity Warfare und Call of Duty: Ghosts, die von Infinity Ward produziert wurden.

Außerdem verfügen die Controller über recht futuristische Tasten, über dessen Ergonomie man sicherlich an dieser Stelle streiten könnte, während die 120 Gigabyte Festplattenspeicher nun wirklich schon ein alter Hut darstellen. Generell erinnert die Konsole ein wenig an einen alten Schuhkarton. Aber es ist ja immerhin auch nur ein Easter Egg, nicht wahr?

So oder so hat es bislang noch keine offiziellen Pläne seitens Activision in diese Richtung gegeben. Aber würdet ihr eine solche Konsole kaufen? Ich sehe denn Albtraum vor mir. Anstatt dass jeder Publisher einen eigenen Launcher hat, zählen wir pro Publisher eine eigene Konsole. Wahnsinnige Vorstellung.

Als Easter Egg im CoD-Universum ist es natürlich trotzdem eine witzige Angelegenheit.

