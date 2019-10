Call of Duty: Modern Warfare - Dr Disrespect zuversichtlich: Der neue Shooter wird PUBG ersetzen

Ist „PUBG“ dem Untergang geweiht? Dr Disrespect prophezeit den Tod des Battle-Royale-Spiels durch „Call of Duty: Modern Warfare“.

Battleroyale-Spiele besitzen in der heutigen Zeit einen hohen Stellenwert bei vielen Gamern. PUBG und Fortnite werden deshalb heute von zahlreichen Menschen gespielt. Call of Duty: Modern Warfare dürfte „PUBG“ allerdings den Rang ablaufen, wenn es nach dem Twitch-Streamer Dr Disrespect geht.

Call of Duty: Modern Warfare Der rekordverdächtige Speicherplatz und die PC-Anforderungen sind bekannt

Behält Call of Duty die Oberhand?

„Call of Duty: Modern Warfare“ erscheint in wenigen Wochen. Warum dieser aber den Tod von „PUBG“ zur Folge haben kann, erklärt Dr Disrespect folgendermaßen.

So habe sich der Entwickler nie großartig um „PlayerUnknown's Battlegrounds“ gekümmert. Damit spricht der Streamer unter anderem fehlende neue Inhalte und die Steuerung an, die sich nicht so gut anfühle wie bei anderen Titeln. Auch gegen die Server hat der Streamer etwas. Er möchte nicht jedesmal mit einem 90er-Ping spielen, weil einfach keine neuen Server zur Verfügung gestellt werden.

Deshalb soll die Spieleranzahl bei „PUBG“ laut seiner Ansicht bereits abnehmen und sich mit dem Start von „Call of Duty: Modern Warfare“ endgültig auf dem absteigenden Ast befinden. „Call of Duty: Modern Warfare“ erscheint am 25. Oktober 2019.

Wie sieht es mit euch aus? Werdet ihr lieber „Call of Duty: Modern Warfare“ spielen oder „PUBG“? Teilt ihr die Meinung von DrDisrespect?