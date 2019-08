Call of Duty: Modern Warfare - Mit diesen neuen Spielmechaniken will der Shooter für frischen Wind sorgen

„Call of Duty: Modern Warfare“ will die legendäre Shooter-Reihe auf ein ganz neues Level hieven. Gestern Abend fand die Multiplayer-Enthüllung statt, in der zahlreiche neue Informationen veröffentlicht wurden. Im fertigen Spiel findet ihr auch brandneue Spielmechaniken, die für frischen Wind sorgen sollen.

Call of Duty: Modern Warfare hebt sich in vielen Bereichen von seinen Vorgängern ab. So erwarten euch im Shooter einige brandneue Spielmechaniken, die das Kern-Gameplay grundlegend verändern.

Diese neuen Spielmechaniken erwarten euch in Call of Duty: Modern Warfare

Aus spielerischer Sicht will „Call of Duty: Modern Warfare“ auf mehr Realismus setzen. Um dieser Prämisse gerecht zu werden, verfügt der Shooter über zahlreiche neue Spielmechaniken, die für ein neues Spielgefühl sorgen sollen.

So wird es beispielsweise möglich sein, auf verschiedene Art und Weise mit den Türen auf den Multiplayer-Karten zu interagieren. Diese lassen sich nicht nur öffnen und schließen, sondern sogar aufbrechen.

Brecht ihr eine Tür auf, könnt ihr sogar einen Feind ausschalten, wenn er direkt dahinter steht. Diese Option ist allerdings relativ laut, erlaubt es euch jedoch, schnell in den dahinterliegenden Bereich vorzudringen.

Klettern und Sprinten in Call of Duty: Modern Warfare

Ein weiteres neues Spielelement ist die Kletterfunktion, dank der ihr euch an Vorsprünge oder andere Oberflächen hängen und darüber schauen könnt. Während sich euer Körper also noch immer im Schutz der Mauer befindet, könnt ihr das Gebiet dahinter ausspähen.

Außerdem wird es möglich sein, euch über bestimmte Deckungen zu lehnen, was deutlich intuitiver ausfallen soll als noch in Call of Duty: Ghosts. Das Herauslehnen und Klettern funktioniert per Knopfdruck und nur an bestimmten Deckungen oder Umgebungen.

Zudem hat Infinity Ward das Sprinten in „Call of Duty: Modern Warfare“ grundlegend verändert. Neben dem klassischen Sprint, den ihr per Druck auf den linken Analogstick aktiviert, wird es nun auch einen taktischen Sprint geben.

Diesen aktiviert ihr mit einem doppelten Druck auf den linken Stick. Der taktische Sprint erlaubt es euch, euch mit der Waffe im Anschlag schneller fortzubewegen.