Call of Duty: Modern Warfare - Diese Änderungen sollen mit den folgenden Updates ins Spiel finden

Wie Joe Cecot, Co-Design Director bei Ininity Ward, per Twitter-Tweet bekannt gegeben hat, folgen demnächst noch einige weitere Updates, die Call of Duty: Modern Warfare noch besser spielbar gestalten sollen. Denn einige Probleme führen bisweilen noch zu Frust unter den Spielern.

Mit Veröffentlichung des aktuellen Updates hat Cecot gleich weitere Änderungen angekündigt, die mit den folgenden Updates in den Ego-Shooter finden sollen. Darunter sind:

Möglicherweise können wir uns nicht über alle genannten Korrekturen auf einmal freuen, sie geben jedoch einen guten Einblick in das, was „Call of Duty: Modern Warfare“ demnächst noch besser machen könnte. So könnten frustrierende Spawn-Probleme sowie das Verraten der Position durch ausgedehnte Calls schon bald der Vergangenheit angehören.

Mit dem letzten Update von 02. November wurden bereits Stabilitäts- und Performance-Probleme behoben und einige Feineinstellungen vorgenommen, die das Spielerlebnis bereits verbessert haben sollten. Alle Details dazu könnt ihr in den Patch Notes nachlesen. Derzeit werden außerdem neue Maps vermutet:

Excited to get the footstep tuning in live along with these other changes. More updates in the works:

- more restricted player call out logic

- prevent enemies from hearing call outs in all modes

- challenge system fixes

- weapon tuning

- spawn updates https://t.co/YF0KBYttLT