Call of Duty: Modern Warfare - Dark Edition vorbestellen jetzt möglich, schnell ausverkauft!

Ab sofort könnt ihr „Call of Duty: Modern Warfare“ in der Dark Edition offiziell vorbestellen. Die Version kann ab sofort im Onlinestore von Amazon vorbestellt werden.

Heute wurden zahlreiche neue Informationen zu dem Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare bekannt gegeben und jetzt sind auch noch die Vorbestellungen für die Dark Edition gestartet! Ab sofort könnt ihr euch sowohl die Dark Edition, die unter anderem ein funktionstüchtiges Nachtsichtgerät enthät, vorbestellen.

Activision hat im Onlinestore die Vorbestellungen gestartet. Die Dark Editon von „Call of Duty: Modern Warfare“ kann extrem schnell vergriffen sein. Wir empfehlen euch, möglichst fix zuzuschlagen!

Die Inhalte der Dark Edition

Physische Inhalte

Spiel

Nachtsichtgerät mit Halterung

Steelbook

Digitale Inhalte

Crew Expendable Pack

All Ghillied Pack

War Pig Pack

Call of Duty Endowment Animated Calling Card

Custom-In-Game Tactical Knife

„Call of Duty: Modern Warfare“ wird am 25. Oktober 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

© Activision

* Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.