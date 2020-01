Call of Duty: Modern Warfare - Blutrünstiger Busch killt Spieler

Nach Jahren der Ausbeutung scheint die Natur genug zu haben und schlägt zurück. Hierfür schickt sie ihren tödlichsten Mitstreiter ins Rennen – einen Busch.

Call of Duty: Modern Warfare kämpft seit dem Release noch immer mit zahlreichen Kinderkrankheiten, die trotz regelmäßigen Ausbesserungen, in Form von kleineren Bug-Fixes oder auch mal Riesen-Updates, immer noch die Spielerschar plagen und somit unter anderem zu massivem Spielerschwund führen.

Während viele der Bugs einen spielzerstörenden Charakter tragen und einfach nur nervig sind – Grüße gehen raus an den Raining-Men-Bug – so kann der vorliegende eher in die Kategorie „Absurd“ und „Lustig“ geschoben werden.

Der Killer-Busch

Nachdem bereits ein wildgewordener Bürostuhl für tödliche Zwischenfälle auf der Karte St. Petrograd sorgte, fügt sich nun ein weiterer Bug in die spielermordende Liste von Naturgewalten in „Call of Duty: Modern Warfare“ ein: Der Killer-Busch.

Auf der Karte Port (Spielmodus: Bodenkrieg) gibt es einen Busch, an welchem ehrlose Spieler mit einem Glitch unter die Karte gelangen konnten, um von dort aus dann die Feinde in die Weißglut zu treiben.

Entwickler Infinity Ward sorgte schließlich nach Bekanntwerden dieses Problems für eine Ausbesserung des Fehlers, scheint es jedoch etwas zu gut gemeint zu haben.

Mit dem Eingriff scheint das Team die Wut der Natur heraufbeschworen zu haben, denn von nun an macht ein Killer-Busch Jagd auf unvorsichtige Spieler: