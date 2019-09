Call of Duty: Modern Warfare - Beta in Deutschland nur mit PS Plus spielbar, aber nicht wegen dem Multiplayer

PS Plus oder kein PS Plus, das ist hier die Frage. Die Beta zu „CoD: Modern Warfare“ benötigt weltweit kein aktives Abonnement bei Sony PS+, allerdings ist es in Deutschland ein wenig anders und wir verraten euch, warum das so ist.

Wenn ihr das neue Call of Duty: Modern Warfare vorbestellt habt, dann könnt ihr bereits in die Beta reinzocken, die für die PS4 am gestrigen Tage freigeschaltet wurde. Aber Vorsicht: Wenn ihr die Beta spielen möchtet, dann benötigt ihr in jedem Fall PS Plus in Deutschland! Und das nicht etwa wegen dem Multiplayer-Aspekt.

PS Plus für CoD-Beta?

Die Betonung liegt hier auf Deutschland, denn nur hierzulande ist ein aktives Abonnement für die Teilnahme an der Beta Pflicht – überall sonst ist dies keine Voraussetzung.

Aber wie kommt das eigentlich? „Call of Duty: Modern Warfare“ hat in Deutschland eine Altersbeschränkung erhalten. Demnach müsst ihr 18 Jahre alt sein, um den Kriegs-Shooter zu spielen.

Wenn einfach jeder Account an der Beta teilnehmen dürfte, könnten Sony und Activision unmöglich feststellen, wer bereits volljährig ist und wer das Spiel noch gar nicht spielen dürfte. Doch mit einem aktiven PS Plus-Abo gibt es einen Clou. Dieses Abonnement dürfen nur volljährige Spieler in Deutschland abschließen. Und so wird das Problem also ganz einfach ausgehebelt.

Witzigerweise wurde bei Apex Legends ein wenig anders verfahren. Hier kostete das Spiel dann einfach 25 Cent, obgleich es eigentlich Free-2-Play ist. Aber mit solch einem Kauf wird wiederum sichergestellt, dass der Käufer 18 Jahre alt ist. Irgendwie muss man sich also aushelfen bei Sony.

Aber was meint ihr? Haltet ihr das für sinnig oder eher für unnötig? Insbesondere mit der Prämisse, dass wir das einzige Land sind, bei dem so verfahren wird.