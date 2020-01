Call of Duty: Modern Warfare - Beliebter Turniermodus kommt zurück

Ende November erhielt Call of Duty: Modern Warfare mit dem 2v2-Tournament-Modus eine interessante Erweiterung des unter Fans und Streamern äußerst beliebten Feuergefechts. Leider handelte es sich bei dem neuen Feature um eine Beta und Entwickler Infinity Ward entfernte den Modus mit Update 1.10 wieder.

Wie von der Spieleschmiede bereits bekannt und häufig kritisiert, schwieg das Team rund um den Shooter bisher zu etwaigen Fragen bezüglich der Rückkehr des 2v2-Tournaments – doch nun gibt es neue Infos!

Mit dieser aus Terminator 2 bekannten und etwas abgewandelten Aussage beantwortete das offizielle Twitter-Profil von Infinity Ward die Frage eines Users, der sich unter einem Tweet der Call of Duty League zu der Lage von dem 2v2-Turniermodus erkundigt.

Der Twitteraner namens Ty fragte:

Wie bereits der Überschrift zu entnehmen ist, werden die Turniere definitiv zurückkehren. Der Mitarbeiter ergänzt seinen Tweet zusätzlich noch mit der Aussicht auf neue Rewards sowie der Entfernung einiger Bugs. Ein genaues Zeitfenster oder sogar Datum gibt er zwar nicht an, jedoch sollte die freudige Botschaft über die Rückkehr erstmal genügen.

Ob es sich bei dieser Antwort um die versprochene Besserung in der Kommunikation in Bezug auf „Call of Duty: Modern Warfare“ handelte oder bloß ein guter Tag im Hause Infinity Ward anstand, wird sich im zukünftigen Verhalten der Firma zeigen. Wir bleiben gespannt.

Hier die originale Konversation auf Twitter:

They'll be back! We're fixing a few bugs here and there along with working on adding some new rewards.