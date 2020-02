Call of Duty: Modern Warfare - Battle Royale offensichtlich im Anmarsch

Alle Hinweise deuten auf die baldige Einführung des lang erwarteten Battle-Royale-Modus für „Call of Duty: Modern Warfare“ hin. Warum wir bereits in Season Two damit rechnen können und was alles dafürspricht, erfahrt ihr hier.

Der heiß erwartete, aber bisher noch unbestätigte Battle-Royale-Modus für Call of Duty: Modern Warfare ist eine unendliche Geschichte über Hoffnung und Angst. Während immer wieder kleinere und größere Leaks für freudige Regungen im Lager der BR-Fans sorgten, bleibt noch immer die Furcht, dass die Entwicklung nicht rechtzeitig fertig und somit eingestampft werden würde.

Für viele stellte der Start von Season Two somit nicht nur den Beginn einer neuer Saison dar, sondern auch die letzte Möglichkeit für die Ankündigung des Battle-Royale, da ein späterer Release für das Unternehmen mit seinen alljährlichen Spieleveröffentlichungen keinen Sinn machen würde. Dementsprechend lang sahen schließlich die Gesichter aus, als in den vorläufigen Teasern und Ankündigungen kein einziger Hinweis auf den neuen Modus zu finden war.

Call of Duty Activision bestätigt neuen Ableger, der noch in diesem Jahr erscheint

Warum Season Two nun doch den Battle-Royale-Modus ankündigen könnte und was für eine Veröffentlichung in den nächsten Wochen spricht, lest ihr im Folgenden.

Der Warzone-Leak

Auf Reddit kursierte für kurze Zeit ein Post, in welchem der Ersteller ein sehr interessantes Bild mit klarem Hinweis auf einen neuen Modus für „Call of Duty: Modern Warfare“ postete. Der User nannte seine Quelle zwar nicht, sprach auf Nachfragen hin jedoch von einer Insider-Quelle.

Kurze Zeit später wurde das Bild und die Antworten gelöscht, was in der Vergangenheit oftmals ein Indiz für einen gewissen Wahrheitsgehalt darstellte. Da das Internet jedoch dafür bekannt ist, nichts zu vergessen, haben wir hier das Original für euch ausgegraben:

© Activision/Infinitiy Ward

Interessanterweise verzichtet der Titel auf den Zusatz „Modern Warfare“, was auf einen eigenständigen Spielmodus – losgelöst von den alljährlichen Franchise-Veröffentlichungen – hindeutet. Somit könnten die Gerüchte stimmen, dass der Battle-Royale-Modus ähnlich zu Spielen wie Fortnite und Apex behandelt werden wird und unabhängig vom Hauptspiel läuft.

„Season Two“-Intro mit deutlichen Hinweisen

Im Intro von Season Two lassen sich weitere einschlägige Hinweise auf das Battle-Royale finden, die zwar ein wenig Interpretation und Wissen über die Battle-Royale-Mechaniken sowie Vertrauen in den Senescallo-Leak bedürfen, jedoch in keinem sonstigen Kontext Sinn ergeben würden.

Hier eine Zusammenfassung der Hinweise:

Die Charaktere sprechen von einem Gas, welches sie langsam einschließt.

Das Gas ist gegen Ende zu sehen und scheint sich wie ein Kreis um das Schlachtfeld zusammenzuziehen.

Der erste Gefallene wird erst ausgeknockt und muss dann noch gefinished werden.

Der Gegner ist alleine und stirbt sofort, da er kein Team mehr hat.

Gegner respawnen aus einem Flugzeug (Gulag-1v1, wie aus Leak bekannt)

Jeder-gegen-Jeden deutet auf freie Charakterwahl und keine festen Fraktionen hin.

Explosionen in der Ferne sind Anzeichen für verschiedene Squads.

Call of Duty: Modern Warfare Das sind die besten Maps für Feuergefecht

Warzone kommt während Season Two

Warum der Battle-Royale-Modus Warzone sehr wahrscheinlich noch diese Season und somit in den nächsten Wochen erscheinen wird, kann aus diesen zwei Hinweisen abgeleitet werden:

Neuer Menü-Punkt seit Beginn von Season Two

Warzone-Leak zeigt „Season Two“-Operatoren Ghost und Talon

Waren die vorigen Leaks schon sehr vielversprechend, so stellen die neuen Hinweise fast schon eine Bestätigung dar. Wir sind uns sicher, dass in den nächsten Wochen die offizielle Ankündigung folgen wird.

Call of Duty: Modern Warfare Top oder Flop? Eine Meinung zu Season Two