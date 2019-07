Call of Duty: Modern Warfare - Battle-Royale-Modus für bis zu 200 Spieler geplant?

Der Shooter „Call of Duty: Modern Warfare“ von Activision könnte doch einen Battle-Royale-Modus spendiert bekommen, das geht zumindest aus einem neuen YouTube-Video hervor, das von bis zu 200 Spielern spricht.

Noch immer haben wir keine genauen Vorstellungen davon, wie der Multiplayer des Shooters Call of Duty: Modern Warfare aussehen wird. Allerdings könnte es im neuesten Ableger einen Battle-Royale-Modus für bis zu 200 Spieler geben.

Call of Duty: Modern Warfare Multiplayer kommt ohne Spezialisten aus

Battle-Royale-Modus in Call of Duty: Modern Warfare

Das berichtet zumindest der YouTube-Kanal TheGamingRevolution unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, die dem Projekt allerdings sehr nahe stehen sollen. Das entsprechende Video findet ihr ganz unten im Beitrag.

Darin heißt es, dass „Call of Duty: Modern Warfare“ zum Start über einen Battle-Royale-Modus für 152 Spieler verfügen soll. Allerdings soll das erst der Anfang sein. Infinity Ward soll planen, den Modus auf insgesamt 200 Spieler auszuweiten.

Ähnlich verfuhr man bereits mit der Battle-Royale-Variante von Call of Duty: Black Ops 4, bei dem die Spielerzahl ebenfalls Stufenweise erhöht wurde.

Eine Prise Fortnite

Die Karte des neuesten Serienteils soll entsprechend rund dreimal so groß ausfallen, wie im aktuellen Ableger. Bei den Loot-Mechaniken sollen sich die Entwickler offenbar an Fortnite orientieren. So sollen euch im Battle-Royale-Modus von „Call of Duty: Modern Warfare“ vorgefertigte Waffen mit festen Aufsätzen erwarten, die in verschiedenen Seltenheitsstufen vorliegen.

Der immer kleiner werdende Kreis, der das Spielgebiet markiert, soll in Form einer Gaswolke daherkommen.

Call of Duty: Modern Warfare Gameplay-Reveal steht laut Activision kurz bevor

Ob die Gerüchte der Wahrheit entsprechen, ist unklar. Art Director Joel Emslie von Infinty Ward wollte die Meldung auf Twitter nicht kommentieren. Die Gameplay-Enthüllung zu „Call of Duty: Modern Warfare“ wird bereits in Kürze erwartet, während der Shooter am 25. Oktober erscheint.