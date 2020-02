Call of Duty: Modern Warfare - Ankündigungen, die ihr im Season Two-Teaser womöglich übersehen habt

Der neue Teaser für Season Two von „Call of Duty: Modern Warfare“ ist da und hält für Veteranen des Franchise ein paar Überraschungen bereit. Welche das sind, erfahrt ihr in dieser News.

Bald ist es soweit: Am 11. Februar endet Season One von Call of Duty: Modern Warfare. Entwickler Infinity Ward verabschiedet die erste Saison des erfolgreichsten Spiels 2019 mit einem letzten Playlist-Update sowie mehreren XP-Events.

Da in jedem Ende auch ein neuer Anfang steckt, erwartet die Community sehnsüchtig den Start von Season Two am gleichen Tag. Der nun veröffentlichte Teaser scheint dies zu bestätigen und wartet mit einigen Überraschungen auf. Während manche Andeutungen selbst dem Einäugigen sofort auffallen, so verstecken sich noch weitere Informationen in den restlichen Details des Teasers. Habt ihr sie alle erkannt?

Ghost kehrt zurück

Beginnen wir mit dem wohl offensichtlichsten Hinweis aus dem neusten Teaser: Ghost kehrt zurück. Der unter Fans der originalen „Modern Warfare“-Reihe äußerst beliebte Story-Charakter Simon „Ghost“ Riley – bekannt für seine Totenschädelmaske – wird am 11. Februar ins Spiel finden.

Dies zeigen jedenfalls mehrere Andeutungen im vorliegenden Teaser. Zum einen wird Ghost zu Beginn mit vollem Namen und Einsatzgebiet benannt. Gegen Ende sehen wir schließlich die Benachrichtigung „Ghost confirmed“ (dt. Ghost bestätigt) sowie das Konterfei der besagten Schädelmaske im Spiegelbild des dunklen Bildschirms.

Veteranen erinnern sich, dass der geheimnisumwobene Charakter in den vorigen Spielen dem britischen SAS angehörte. Demnach dürften wir Ghost im Kreise der Koalition – genauer dem SAS – wiederfinden.

Hier der Teaser:

Was ihr übersehen habt

Neben der offensichtlichen Rückkehr des Lieblingscharakters einiger Fans von „Call of Duty: Modern Warfare“ verstecken sich im Teaser noch weitere Informationen, die bei einmaliger Betrachtung nicht sonderlich auffallen. Die wohl größte Überraschung dürfte die bereits geleakte und nun bestätigte Ankündigung der Karte Rust sein – zu sehen in einem kleinen unscharfen Ausschnitt:

© Activision/Infinity Ward

Aufgrund ihrer kleinen Größe dürfte es sich hierbei um einen würdigen Shipment-Nachfolger handeln und in naher Zukunft sowohl im 6v6 als auch im Feuergefecht vorzufinden sein.

In zwei weiteren Ausschnitten erkennt man sowohl ein neues Sturmgewehr als auch eine neue MP. Da die Bilder recht verpixelt sind, ist es schwer Vorhersagen zu treffen. Die Passform der Maschinenpistole scheint jedoch mit etwas Glück zu der bereits geleakten und als einzige noch nicht veröffentlichte Waffe Vector SMG (könnte auch eine ACP9 sein) zu passen.

Da der Teaser keinesfalls auf einen möglichen Battle-Royale-Modus hindeutet, könnte dieser erst mit Season 3 veröffentlicht werden. Sobald es Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr es hier.

