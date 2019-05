Call of Duty: Modern Warfare - Ankündigung steht kurz bevor: Trailer kommt Donnerstag

Am Donnerstag wird das neue „Call of Duty: Modern Warfare“ offiziell enthüllt. Jetzt bereiten sich die offiziellen Social-Media-Profile der Spielereihe auf die Ankündigung vor und schalten im Zuge dessen die „Lichter aus“.

Nur noch wenige Tage trennen uns von der offiziellen Ankündigung von Call of Duty: Modern Warfare, jetzt wird die Marketingmaschine langsam in Fahrt gesetzt. Im Zuge dessen heißt es jetzt offiziell: „Lichter aus“.

Auch wenn der überaus ungewöhnliche neue Name des Spiels inzwischen geleakt ist, wissen wir ansonsten vergleichsweise wenig über das Spiel. Das wird sich schon in wenigen Tagen ändern, denn die offizielle Enthüllung soll an diesem Donnerstag stattfinden, wie PlayNation und andere Medien bereits vor einiger Zeit erfuhren.

Lichter aus, meine Kerle

Die Profile der Call of Duty-Serie in den sozialen Netzwerken bereiten sich derzweil auf die Enthüllung vor und haben sowohl das Profilbild als auch das jeweilige Titelbild komplett schwarz gefärbt. In der Profilbeschreibung steht lediglich der bereits erwähnte „Lichter aus“-Spruch – was auch immer das heißen mag. Im Englischen wird übrigens „Going Dark“ aufgeführt.

Ob wir lediglich einen ersten Teaser-Trailer oder sogar schon konkretes Gameplay zu sehen bekommen, ist aktuell noch nicht klar. Traditionell werden die ersten Spielszenen aber erst zu einem späteren Zeitpunkt gezeigt.