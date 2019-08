Call of Duty: Modern Warfare - Alpha-Test zum Gunfight-Modus am kommenden Wochenende auf PlayStation 4

Schon am kommenden Wochenende erhaltet ihr die Möglichkeit, selbst Hand an den Shooter „Call of Duty Modern Warfare“ zu legen. Wie Activision auf der gamescom 2019 verraten hat, wird am kommenden Wochenende ein offener Alpha-Test zum brandneuen Gunfight-Modus stattfinden.

Activision und Infinity Ward bieten euch noch vor dem Beta-Start im September die Möglichkeit, den Shooter Call of Duty Modern Warfare selbst anzuspielen. Allerdings nur auf der PlayStation 4.

Gunfight-Alpha zu Call of Duty Modern Warfare am Wochenende

Während der gamescom: Opening Night Live gab Activision bekannt, dass man am kommenden Wochenende einen offenen Alpha-Test zum Shooter „Call of Duty Modern Warfare“ abhalten wird.

Dann könnt ihr, exklusiv auf PlayStation 4, den brandneuen Gunfight-Modus ausprobieren. Darin stehen sich zwei Teams mit je zwei Spielern gegenüber, um in schnellen Kämpfen auf engen Karten den Sieger zu ermitteln.

Bereits am kommenden Freitag, den 23. August 2019 könnt ihr euer Geschick auf den insgesamt fünf Karten Docks, Stack, Pine, King und Speedball unter Beweis stellen. Der Download des Spielclienten ist ab 23. August 2019 um 19:00 Uhr im PlayStation Store möglich. Weitere Informationen dazu findet ihr im Activision Blog.

Mitte September erwartet euch dann eine offene Beta zum Shooter, die sogar plattformübergreifende Partien ermöglicht. Erscheinen wird „Call of Duty Modern Warfare“ am 25. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One.