Call of Duty: Modern Warfare - Alle wichtigen Infos zum Preload-Termin, zur Startzeit und Größe

In wenigen Tagen erscheint „Call of Duty: Modern Warfare“ für Konsolen und PC. Damit ihr pünktlich loszocken könnt, haben wir euch die wichtigsten Infos bezüglich Preload-Termin, Download-Größe und Startzeit übersichtlich zusammengefasst.

Ende dieser Woche erscheint der neueste Ableger der erfolgreichen Shooter-Reihe von Activision. Dieses Mal hat wieder Entwickler Infinity Ward die Zügel in der Hand und wird euch mit Call of Duty: Modern Warfare einen Reboot der „Modern Warfare“-Serie servieren.

So könnt ihr pünktlich loszocken

Damit ihr am Release-Tag direkt loslegen und euch in die Multiplayer-Gefechte stürzen könnt, gibt es auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, den Titel via Preload vorab auf eure Festplatte zu laden.

Und das macht vor allem für alle Spieler Sinn, die über eine langsame Internetverbindung verfügen. Schließlich wurde bereits vorab bekannt, dass „Call of Duty: Modern Warfare“ inklusive sämtlicher Post-Launch-Inhalte letztendlich rund 175 Gigabyte groß sein wird. Das Hauptspiel soll zwar entsprechend kleiner ausfallen, eine genaue Angabe dazu ist aber noch nicht von offizieller Seite her getätigt worden.

Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass ihr auf den Konsolen und dem PC zum Release mindesten 60 GB herunterladen müsst. Weitere Inhalte, die in der nächsten Zeit folgen werden, wie beispielshalber zusätzliche Maps und Modi, werden eure Festplatte dann nach und nach weiter füllen.

Preload- und Release-Termine im Überblick

Für PlayStation 4 und Xbox One könnt ihr euch „Modern Warfare“ bereits herunterladen. Die PC-Fassung wird hingegen erst am morgigen Dienstag, den 22. Oktober 2019 herunterladbar sein.

Preload

PS4 Preload: Bereits möglich

Xbox One Preload: Bereits möglich

PC Preload: Dienstag, 22. Oktober, 19 Uhr

Wann kann ich genau loslegen?

Solltet ihr in Europa wohnen, könnt ihr den Shooter ab der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober spielen. In den USA können Spieler schon ein wenig früher loslegen und zwar am 24. Oktober. Bei der PC-Fassung müsst ihr euch hingegen drei Stunden länger in Geduld üben.

PS4: Start am 25. Oktober um Mitternacht

Xbox One: Start am 25. Oktober um Mitternacht

PC: Start über Battle-net am 25. Oktober, 3 Uhr nachts

Die offiziellen Systemanforderungen der PC-Version haben wir euch hier zusammengefasst.

