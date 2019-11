Call of Duty: Modern Warfare - Alle Inhalte des ersten Battle Pass geleaked

Und wieder schlägt Dataminer Senescallo zu und deckt alle Belohnungen des ersten Battle Pass für „Call of Duty: Modern Warfare“ auf. Neben der hinter einer Paywall verschlossenen Boni rund um Operatoren, Waffen, Skins und einiges mehr gibt es auch kostenlose Inhalte zu sehen.

Mit der vorigen Ankündigung von Season One geht auch die Einführung des Battle Pass für Call of Duty: Modern Warfare einher. Neben bisher geleaktem und sogar bestätigtem Material, wie beispielsweise zwei der neuen Maps sowie kommende Waffen, steht die neue Aufdeckung in einer für das Franchise bisher beispiellosen Reihe von zuvor durchgesickerten Inhalten.

Das steckt drin

Der Battle Pass besteht aus 81 kostenpflichtigen und 23 freien Belohnungsstufen. Somit ergeben sich insgesamt 104 zu erreichende Level, wobei davon nochmals vier nach dem Kauf sofort gutgeschrieben werden. Sogenannte Tier Boosts, welche euch gegen Echtgeld oder CODPoints schneller aufsteigen lassen, soll es in den Varianten 1, 2, 5, 10, 20, 50 und 100 geben – logischerweise mit aufsteigenden Kosten versehen.

Eine Zusammenfassung aller Inhalte, aufgeteilt in frei zugänglich und bezahlt:

2 neue Waffen (2 frei / 0 bezahlt)

1300 CODPoints (300 frei / 1000 bezahlt)

12 Operatoren Skins (0 frei / 12 bezahlt)

20 Blueprints (3 frei / 17 bezahlt)

4 Uhren (0 frei / 4 bezahlt)

7 Banner (3 frei / 4 bezahlt)

viele weitere Embleme, Sticker, Sprays, Anhänger und XP-Booster

Für die Skins sei zu erwähnen, dass es sich hierbei nicht um gänzlich neue Operatoren handelt, sondern lediglich um kosmetische Anpassungen der bereits vorhandenen Spielerfiguren. Auch wenn dieser Umstand ein wenig bedauerlich ist, so dürfen alle Spieler – ob bezahlt oder frei – die neuen Waffen freischalten.

Im folgenden Reddit-Post dürft ihr euch alle Belohnungen (inklusive Bildmaterial) vorab anschauen und entscheiden, ob sich ein Kauf für euch lohnen würde:

Wie vertrauenswürdig ist der Leak?

Der Dataminer Senescallo hat bisher eine sehr gute Trefferqualität bewiesen und beispielsweise die bestätigten Karten Crash, Cargo, Shoothouse und Guncourse offengelegt. Des Weiteren sind die zwei Koop-Missionen Just Reward und Harbinger (dt. Bote) seiner virtuellen Spitzhacke zum Opfer gefallen. Auch viele bisher veröffentlichte Modi und Skins gehen auf sein Konto.

Wir können diesem Leak also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vertrauen, gerade wegen des umfangreichen Bildmaterials sowie der Detailfülle an Informationen.

Kleine (leicht gehypte) Randnotiz: Senescallo war es auch, der den Mega-Battle-Royal-Modus geleaked hatte.

