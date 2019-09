Call of Duty: Modern Warfare - Aktuelle Gerüchte um Waffen in Lootboxen entfachen Unmut bei den Fans

Ursprünglich war angekündigt, dass Lootboxen in „Call of Duty: Modern Warfare“ nur kosmetische Items bieten. Doch ein Leaker behauptet nun, das entspreche nicht der Wahrheit und durch Ingame-Käufe lassen sich auch Waffen bekommen. Das sorgt für Aufregung in der Community.

Aktuell heizt ein Gerücht zu den Lootboxen die Fan-Community von Call of Duty: Modern Warfare auf. Angeblich sollen neben Skins und anderen kosmetischen Dreingaben auch Waffen über die Lootboxen verteilt werden.

Lootbox-Debatte sorgt für Unmut bei Fans

Laut dem Leaker TheGamingRevolution, der schon in der Vergangenheit korrekte Details zu „Call of Duty: Modern Warfare“ offenbarte, wurde das Mikrotransaktionssystem des Spiels geändert. Ursprünglich war von Entwickler Infinity Ward angekündigt, dass sich in den über die Mikrotransaktionen gekauften Lootboxen nur kosmetische Boni befinden. Damit sollte einer der größten Kritikpunkte vom Vorgänger Call of Duty: Black Ops 4 behoben sein.

Allerdings scheint es mittlerweile andere Pläne zu geben und der Leaker behauptet, dass die Lootboxen in „Call of Duty: Modern Warfare“ nun doch Waffen beinhalten. Das kommt bei der Community gar nicht gut an und wird als unfair abgestempelt. In den sozialen Netzwerken hagelt es Kritik gegen den Entwickler.

They're literally changing so much. They had A FAIR SYSTEM WITH SALVAGE and then they just remove it.



I hope something changes by release, I swear. — TheGamingRevolution (@TheGamingRevoYT) 24. September 2019

Entwickler-Statement will Wogen glätten

Die Diskussionen um die Lootbox-Thematik führten sogar dazu, dass sich ein Mitarbeiter von Infinity Ward zu Wort meldete. Er teilt mit, dass man sich nicht an Gerüchten aufhängen sollte und nur dem Glauben schenken soll, was offiziell angekündigt wurde.