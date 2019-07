Call of Duty: Modern Warfare - Activision wird morgen über drei Stunden lang den Multiplayer vorstellen

Am morgigen Abend werden Activision und Infinity Ward den Multiplayer-Modus zu „Call of Duty: Modern Warfare“ in einem Livestream offiziell enthüllen.

Ende Oktober 2019 erscheint mit Call of Duty: Modern Warfare der neueste Ableger der bekannten Ego-Shooter-Serie von Activision. Am morgigen Donnerstag, den 01. August 2019, werden Publisher Activision und Entwickler Infinity Ward die Multiplayer-Komponenten des kommenden Titels offiziell innerhalb eines Livestreams enthüllen und umfangreich vorstellen.

Die offizielle Enthüllung

Ab 19 Uhr bekommen Spieler den ersten Multiplayer-Trailer gezeigt und können zudem der Preshow beiwohnen. Um 19:30 Uhr wird schließlich erstes Gameplay gezeigt. Zuschauer erhalten die Eindrücke durch verschiedene Streamer und YouTuber aus der ganzen Welt, die über ihre Kanäle das neue Gameplay präsentieren werden.

Wir werden also spätestens morgen Gewissheit zu verschiedenen offenen Fragen erhalten:

Wir es einen Battle-Royale-Modus geben?

Welche Operatoren wird es geben?

Welche Killstreaks können wir erwarten?

Wie sieht das Loadout aus?

Welche Spielmodi erwarten uns?

Wie sehen die Nacht-Maps aus?

Wie sieht der Umfang der Multiplayer-Karten aus?

Let the countdown begin.



Coverage for the #ModernWarfare Multiplayer Premiere begins on 8/1 at 10 AM PT. pic.twitter.com/xjMIJKzWoL — Call of Duty (@CallofDuty) July 30, 2019

Auf Twitter werden immer neue Infos zu „Modern Warfare“ bekannt. Beispielshalber wird in der Dark Edition ein echtes und funktionstüchtiges Nachtsichtgerät enthalten sein.

„Call of Duty: Modern Warfare“ erscheint am 25. Oktober 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Call of Duty: Modern Warfare Gameplay-Video zeigt frische Multiplayer-Szenen