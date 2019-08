Call of Duty: Modern Warfare - Activision wird heute über drei Stunden lang den Multiplayer vorstellen

Am heutigen Abend werden Activision und Infinity Ward den Multiplayer-Modus zu „Call of Duty: Modern Warfare“ in einem Livestream offiziell enthüllen.

Ende Oktober 2019 erscheint mit Call of Duty: Modern Warfare der neueste Ableger der bekannten Ego-Shooter-Serie von Activision. Am morgigen Donnerstag, den 01. August 2019, werden Publisher Activision und Entwickler Infinity Ward die Multiplayer-Komponenten des kommenden Titels offiziell innerhalb eines Livestreams enthüllen und umfangreich vorstellen.

Call of Duty: Modern Warfare Killstreaks kehren zurück und ersetzen die Scorestreaks

Die offizielle Enthüllung

Ab 19 Uhr bekommen Spieler den ersten Multiplayer-Trailer gezeigt und können zudem der Pre-Show beiwohnen. Um 19:30 Uhr wird schließlich erstes Gameplay gezeigt. Zuschauer erhalten die Eindrücke durch verschiedene Streamer und YouTuber aus der ganzen Welt, die über ihre Kanäle das neue Gameplay präsentieren werden.

19:00 Uhr: Pre-Show

Pre-Show 19:30 Uhr: Gameplay-Präsentation

Gameplay-Präsentation 23:00 Uhr: Post-Show

Wo kann ich den Stream anschauen?

Den Livestream zu der Enthüllung von „Call of Duty: Modern Warfare“ könnt ihr euch auf dem offiziellen Twitch-Kanal anschauen:

Wir werden also spätestens morgen Gewissheit zu verschiedenen offenen Fragen erhalten:

Wird es einen Battle-Royale-Modus geben?

Welche Operatoren wird es geben?

Welche Killstreaks können wir erwarten?

Wie sieht das Loadout aus?

Welche Spielmodi erwarten uns?

Wie sehen die Nacht-Maps aus?

Wie funktionieren die Field-Updates?

Wie sieht der Umfang der Multiplayer-Karten aus?

Let the countdown begin.



Coverage for the #ModernWarfare Multiplayer Premiere begins on 8/1 at 10 AM PT. pic.twitter.com/xjMIJKzWoL — Call of Duty (@CallofDuty) July 30, 2019

Auf Twitter werden immer neue Infos zu „Modern Warfare“ bekannt. Beispielshalber wird in der Dark Edition ein echtes und funktionstüchtiges Nachtsichtgerät enthalten sein.

„Call of Duty: Modern Warfare“ erscheint am 25. Oktober 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Weiterlesen auf PlayCentral:

Netflix, Sky & Amazon - Diese 5 Serien dürft ihr nicht verpassen

GTA 6 - Gerüchte, Release-Termin, Story und mehr!

Rockstar Games - Hat Rockstar North seit 10 Jahren keine Steuern gezahlt?

gamescom 2019 - Eine limitierte Xbox-Jacke bietet euch diese Boni