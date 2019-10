Call of Duty: Modern Warfare - 11 Kills in 30 Sekunden mit dem Messer, der Knifel Tower

So eine Killstreak habt ihr noch nie gesehen. Ein CoD-Spieler holt 11 Feinde lautlos mit dem Messer auf einem Dach. Rambo wäre stolz auf ihn, wäre er ein echter Mensch.

Während sich der Großteil der Multiplayer-Spieler in Call of Duty: Modern Warfare über Camper beschwert, hält der Spieler mit dem Namen ESTCrissGaming nichts von einem Campingurlaub. Wie Silvester Stallone zu seinen besten Zeiten holt Criss einen Gegenspieler nach dem anderen innerhalb von kürzester Zeit – und das nur mit einem Messer.

Call of Duty: Modern Warfare Guide: Schnell Leveln im Multiplayer – Tipps bis Stufe 55

Auf Beutezug: Leckere CoD-Spieler

Aber wie hat er das geschafft? Der neue Modus Bodenkrieg (Ground War) machte dies möglich. Hier treten auf einer Karte ganze 64 Spieler gegeneinander an, weshalb es hier und da zu Ansammlungen von Spielern kommt. Wie in diesem Beispiel haben sich einige Spieler auf einem Dach verbarrikadiert. Doch durch einen gezielten Absprung von einem Helikopter aus landet Criss exakt in der Mitte der feindlichen Ansammlung.

Diese bemerken seinen Absprung vorerst nicht und ehe einer von ihnen realisiert, dass gerade der wahrhaftige Predator mit seinem Tarnanzug auf dem Dach des Todes kursiert, ist es auch schon zu spät.

Die beeindruckende Killstreak seht ihr im folgenden Video:

Alle feindlichen Spieler haben sich am Rand des Daches lieber darum gekümmert, ob sie in den unteren Gefilden von Tavorsk District jemanden mit der Sniper holen können. Blöd nur, wenn man seinen Rücken nicht entsprechend abdeckt.

Ein wenig verwunderlich bleibt es am Ende dennoch, dass keiner der Spieler diesen Feind inmitten des verbündeten Lagers ausgemacht hat. Ein echter 007 eben. Zumindest haben zwei Spieler es so weit gebracht, die eine oder ander Kugel auf ihn abzufeuern. Doch das hat in diesem Fall nicht ausgereicht, um ihn zu Fall zu bringen.

Call of Duty: Modern Warfare Mehr Realismus, mehr Umfang, aber auch mehr Spaß? - Test

Der offizielle Twitter-Account betitelt das Video und den Ort des Geschehens liebevoll als den „Knifel Tower“. Aber was meint ihr? Hättet ihr das auch hinbekommen? Teilt uns eure FPS-Skills weiter unten in den Kommentaren mit.