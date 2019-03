Call of Duty: Modern Warfare 2 - Remastered erscheint in diesem Jahr

Noch in diesem Jahr soll ein Remastered von Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheinen. Lediglich der Singleplayer wurde bislang für eine Neuauflage bestätigt. Der Multiplayer ist bis jetzt noch nicht gelistet.

Publisher Activision plant noch für dieses Jahr ein Remastered von Call of Duty: Modern Warfare 2. Eine entsprechende Listung tauchte in der Nacht bei PEGI auf, die das Spiel bereits für eine Alterseinstufung überprüften. Mittlerweile ist der Eintrag nicht mehr verfügbar.

PEGI listete die unter dem Namen "Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered" geführte Neuauflage für die PlayStation 4. Wie der Name verrät, scheint es sich ausschließlich um eine Überarbeitung des Singleplayers zu handeln.

MW2 zusammen mit MW4?

Vermutet wird, dass das MW2-Remastered beim Kauf von Call of Duty: Modern Warfare 4 beiliegen soll, das Gerüchten zufolge noch in diesem Jahr erscheinen wird. Hochoffiziell bestätigt ist bislang noch nichts, auch wenn eine Bewertung durch die PEGI als ziemlich sicheres Zeichen gilt.

Was mit dem Multiplayer passieren wird, ist derzeit noch unklar.

Immerhin dürfte sich unser Bericht vor zwei Monaten hiermit bewahrheitet haben:

Call of Duty: Modern Warfare 4 Zahlreiche neue Gerüchte aufgetaucht: Angeblich mit einem Remaster von Modern Warfare 2