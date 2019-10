Call of Duty: Mobile - 35 Millionen Downloads in nur drei Tagen

Der Release von „Call of Duty: Mobile“ verlief für Activision überaus erfolgreich. Innerhalb der ersten drei Tagen wurde der Shooter mehr als 35 Millionen Mal heruntergeladen.

Mit der Veröffentlichung von Call of Duty: Mobile ist es Publisher Activision endlich gelungen, die Shooter-Reihe auf dem umkämpften Mobile-Markt zu platzieren. Das geht aus aktuellen Zahlen hervor, die das Unternehmen im Rahmen einer Pressemitteilung veröffentlichte.

Demnach wurden innerhalb der ersten drei Tage nach Release bereits mehr als 35 Millionen Downloads getätigt. Es handelt sich somit um das am schnellsten heruntergeladene Action-Spiel für Mobilgeräte aller Zeiten.

Erster Platz in über 100 Ländern

In über 100 Ländern konnte „Call of Duty: Mobile“ des Weiteren den ersten Platz der Download-Charts im App Store erzielen. Interessanterweise ist der Titel bislang noch nicht einmal weltweit verfügbar, da die Veröffentlichung in China, Vietnam und Belgien aufgrund rechtlicher Schwierigkeiten vermieden wurde.

„Call of Duty: Mobile“ ist nicht der erste Titel der Serie, der für Mobilgeräte entwickelt wurde. Neben Umsetzungen einiger Ableger der Hauptserie wurden auch dedizierte Titel wie „Call of Duty: Zombies“ und „Call of Duty: Strike Team“ veröffentlicht. Keiner der Vorgänger reichte aber bislang an die Popularität des Neulings heran.

Entwickelt wurde der neueste Ableger von den chinesischen TiMi Studios, einem Tochterunternehmen von Tencent.