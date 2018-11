Call of Duty: Black Ops 4 - Trailer zur neuen Nuketown-Map ist da, ab heute für PS4-Spieler online

Ab heute können die PS4-Spieler in Call of Duty: Black Ops 4 auf die neue Nuketown-Karte zugreifen. Das Remake der beliebten Map wird in einer Woche für den PC und die Xbox One freigeschaltet, doch zuvor solltet ihr euch den Trailer ansehen.

Wenn es eine Karte im Universum von Call of Duty gibt, die sich reger Beliebtheit erfreut, dann ist das wohl sicherlich Nuketown - abseits von Terminal, versteht sich!

Nuketown ist zurück!

Wir berichteten vor einiger Zeit, dass Nuketown als reguläre Multiplayer-Map Einzug in Call of Duty: Black Ops 4 halten sollte. Und nun ist es endlich so weit, Nuketown wird heute bereits für die PlayStation 4 freigeschaltet. Die PC- und Xbox One-Spieler müssen sich noch circa eine Woche gedulden.

Alle Spieler können hingegen jetzt schon einen Ersteinblick erhalten, wie die Neuinterpretation der Karte ausschaut. Die Karte ist scheinbar im Kalten Krieg im verschneiten Russland angesiedelt und verfügt über eine Abschussvorrichtung für eine Nuklearrakete. Die Karte könnt ihr unterhalb der News im Trailer bestaunen.

Was haltet ihr von der neuen Nuketown-Karte? Lasst es uns gerne unterhalb der News im Kommentarbereich wissen!

