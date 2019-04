Call of Duty: Black Ops 4 - Neue Blackout-Karte erscheint bereits heute auf PlayStation 4

Der Battle-Royale-Modus des Shooters „Call of Duty: Black Ops 4“ erhält heute frischen Content. Wie Entwickler Treyarch bekannt gibt, erscheint bereits heute eine neue Blackout-Karte, die euch auf die legendäre Gefängnisinsel Alcatraz entführt. Die neue Map wurde mit einem ersten Trailer angekündigt und soll später auf Xbox One und PC verfügbar sein.

Alcatraz erscheint heute auf PlayStation 4

Gestern kündigte Entwickler Treyarch eine neue Karte für den Battle-Royale-Modus Blackout von „Call of Duty: Black Ops 4“ an. Während Spieler die Ankündigung zunächst für einen Aprilscherz hielten, bestätigten die Macher die Richtigkeit kurz darauf in einem Tweet.

This is no joke, storm Alcatraz on PS4 and drop into Blackout for free on all systems tomorrow. Alcatraz is coming to all systems at a later date. — Call of Duty (@CallofDuty) 1. April 2019

Die neue Karte führt euch auf die legendäre Gefänginsinsel Alcatraz und verspricht Nahkämpfe in Battle Royale. Immerhin sind die Gemäuer der in den 1960er-Jahren geschlossenen Anstalt deutlich enger, als wir es von der normalen Blackout-Map gewohnt sind. Außerdem ist davon auszugehen, dass die Karte deutlich kleiner ausfällt als die bisherige.

Neben zahlreichen Zombies und Schauspieler Peter Stormare, der in seiner Rolle als The Replacer bereits Ende März als spielbarer Charakter für Blackout sein Comeback feierte, ist in dem kurzen Ankündigungstrailer auch eine neue Waffe in Form eines Flammenwerfers zu sehen. Alcatraz steht bereits ab heute auf PlayStation 4 kostenlos zum Download bereit und soll zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls für PC und Xbox One erscheinen.

Wer ohne den Kauf der Vollversion in den Blackout-Modus von „Call of Duty: Black Ops 4“ hineinschnuppern möchte, kann das den ganzen April über tun. Der Gratiszugang läuft vom 02. April bis 30. April 2019 und das auf allen Plattformen.