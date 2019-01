Call of Duty: Black Ops 4 - Blackout-Spielmodus ''Ambush'' geleakt und bestätigt

Nach "Down But Not Out" folgt sogleich der nächste zeitbegrenzte Modus in Call of Duty: Black Ops 4, der dem Battle-Royale-Modus Blackout ein abgeändertes Spielprinzip verpasst. Der neue Modus lautet "Ambush" und soll nach DBNO folgen, wie Treyarch nun bestätigt.

Via Reddit wurde bereits der nächste zeitbegrenzte Modus geleakt, der für Call of Duty: Black Ops 4 geplant ist. Im Detail handelt es sich bei dem neuen Modus um eine spezielle Abwandlung vom Battle-Royale-Modus Blackout, der nach "Down But Not Out" denselben Platz einnehmen wird.

"Sniper only" in Blackout

Der neue Blackout-Modus soll den Namen "Ambush" tragen. Das Regelwerk sieht vor, dass die Spieler nur mit Scharfschützengewehren und Nahkampfwaffen kämpfen dürfen. Die Perks Tödliche Stille (Dead Silence) und Schleicher (Skulker) sollen häufiger aufzufinden sein. Zudem wird die Zone nach dem Start der ersten Verkleinerung nicht mehr stoppen und kontinuierlich schrumpfen.

Treyarch hat im Thread geantwortet und bestägit den neuen Modus:

"Es ist wahr. Ambush kommt bald als neuer, zeitlimitierter Blackout-Modus - nur noch nicht jetzt! (Der Modus) Down But Not Out wird für einige Wochen auf jeder Plattform bleiben, der in dieser Woche bereits auf der PS4 gestartet ist. Wir planen, Ambush umgehend danach aufzuspielen, also erfreut euch an der Verrücktheit von DBNO, solange er live ist und lasst uns wissen, was ihr über das Wiedereinstiegssystem denkt, während wir Feintuning an dem betreiben, was noch kommt."

Was bringt der zeitbegrenzte Modus Down But Not Out?

Noch ist die DBNO-Integration auf dem PC nicht zeitlich datiert, doch der chaotische Fun-Modus soll im Laufe der Woche aufgespielt werden. Parallel dazu kann jeder die kostenlose Probeversion von Blackout testen, die noch bis zum 29. Januar 2019 allen Interessenten zur Verfügung steht.

Der aktuelle Modus "Down But Not Out" sieht vor, dass Spieler in Squads gegeneinander antreten. Eine spezielle Regel erlaubt es hier in Blackout, dass gefallene Squad-Mitglieder wiederbelebt werden, wenn diese bereits gefallen sind. Dazu muss nur der "Collapse" abgewartet werden, also das Schrumpfen der aktuellen Zone, und dann werden alle gefallenen Kameraden wieder ins Rennen geschickt. Um dies zu gewährleisten, muss mindestens ein Spieler aus einem Squad bis zu diesem Zeitpunkt überleben. Mehr Infos zum zeitbegrenzten Modus erhaltet ihr hier:

