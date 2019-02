Call of Duty: Black Ops 4 - Blackout-Map wird überarbeitet

Auch der Umfang der Änderungen ist bislang noch unklar, sodass über die neuen Gebiete aktuell nur spekuliert werden kann. Möglicherweise wird es dazu aber noch in diesem Monat neue Informationen geben.

Wann genau das Update erscheinen soll, ist gegenwärtig leider nicht bekannt. Fest steht, dass die aktuell laufende zweite Season in wenigen Wochen zu Ende geht. Kurz darauf sollte also der Startschuss für Season 3 fallen.

Dies geht aus einem Tweet hervor, den David Vonderhaar, Studio Design Director bei Treyarch, am Freitag veröffentlichte. Darin erklärt er, dass Treyarch bereits an neuen Arealen auf der Karte arbeite, die im Rahmen der dritten Season erscheinen sollen.

Mit Call of Duty: Black Ops 4 und dem Blackout-Modus konnte die Reihe direkt erfolgreich ins Battle Royale-Genre einsteigen, doch einige Spieler zeigen sich vom Inhalt mittlerweile ein wenig ermüdet. Nun hat Entwickler Treyarch angekündigt, einige Änderungen vornehmen zu wollen.

Treyarch hat angekündigt, der Blackout-Karte aus Call of Duty: Black Ops 4 einige Änderungen zu verpassen. Im Zuge dessen sollen unter anderem mehrere neue Arela hinzugefügt werden. Ein Zeitplan für das Update steht noch aus.

