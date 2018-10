Call of Duty: Black Ops 4 - Battlefield-Entwickler war zu gut und wurde gebannt

Ein Entwickler von Battlefield 5 wurde in Call of Duty: Black Ops 4 gebannt. Für viele Spieler war der Schwede offenbar einfach zu gut, weshalb sie ihn als Cheater gemeldet haben. Mittlerweile darf er allerdings wieder am Spielgeschehen teilnehmen.

Eigentlich wollte Florian Le Bihan, Gameplay-Designer für Battlefield 5 bei DICE, nur gemütlich eine Runde Call of Duty: Black Ops 4 spielen. Doch als er das Spiel startete, konnte er seinen Augen nicht trauen. Sein Account wurde von den Black Ops 4-Servern gebannt.

Er war einfach zu gut

In einem Tweet beschwerte sich Le Bihan bei Entwickler Treyarch über seinen Bann und bat darum, wieder freigeschaltet zu werden. Kurz darauf stellte er ein Montage-Video seiner besten Kills in Call of Duty: Black Ops 4 auf YouTube online.

Knappe drei Minuten lang zeigt er in dem Video sein Können mit dem Scharfschützengewehr und dem Mozu Revolver. Wer sich das Video anschaut, welches wir unten verlinkt haben, dürfte verstehen, warum andere Spieler den Battlefield-Entwickler als Cheater gemeldet haben.

Was viele jedoch nicht wissen ist, dass Le Bihan ein ehemaliger Battlefield-Progamer bei fnatic war. Jedenfalls scheint er von seinem Talent nichts eingebüßt zu haben.

Hey Treyarch, ich habe es genossen euer Videospiel (Call of Duty Black Ops 4) zu spielen aber jetzt kann ich es leider nicht mehr spielen. HILFE.

Ob das Video die Macher von Treyarch beeindruckt hat oder sie einfach nur ihren Fehler ausbügeln wollten, ist nicht klar. Allerdings ist Le Bihan mittlerweile wieder für Call of Duty: Black Ops 4 freigeschaltet worden.

In einem weiteren Tweet bedankte er sich bei Treyarch und plädierte dafür, dass sich die Entwickler das Balancing einiger Waffen doch besser noch einmal genauer anschauen sollten.