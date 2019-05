Call of Duty 2019 - Soll laut Activision im 2. Quartal 2019 enthüllt werden

Bis Ende Juni wird Activision den neuen Call of Duty-Ableger enthüllen. Das teilte der Publisher im Rahmen einer Telefonkonferenz für Investoren mit. Aller Wahrscheinlichkeit nach werkelt Entwickler Infinity Ward derzeit an „Call of Duty: Modern Warfare 4“.

Bislang ist nicht bekannt, wie genau es mit der bekannten Call of Duty-Reihe weitergehen wird. Zahlreiche Informationen und Gerüchte kursieren aber dennoch seit einiger Zeit im Internet. Angeblich wird es wieder einen Singleplayer-Modus geben, außerdem ist die Rede von größeren Multiplayer-Karten.

Bei dem neuen Ableger wird es sich vermutlich um „Call of Duty: Modern Warfare 4“ handeln. Mit dabei wird außerdem wohl eine Remaster-Version von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ sein.

Enthüllung im 2. Quartal 2019

Nun hat sich Activision im Rahmen einer Telefonkonferenz für Investoren zu dem Enthüllungzeitraum von Call of Duty 2019 geäußert. Wie es heißt, wird der neue Ableger der Reihe noch im 2. Quartal 2019 offiziell enthüllt. Demnach erstreckt sich der Zeitraum bis zum 30. Juni, da an diesem Datum das zweite Quartal endet.

Gut möglich also, dass Activision „Call of Duty 2019“ noch vor der E3 2019 Mitte Juni vorrstellen wird, wie es bereits im vergangenen Jahr bei „Call of Duty: Black Ops 4“ der Fall war. Weitere Details könnten entsprechend im Rahmen der Spielemesse in Los Angeles folgen.

Die Veröffentlichung wird schließlich irgendwann zwischen Anfang Oktober und Ende Dezember im diesem Jahr stattfinden.

