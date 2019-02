Call of Duty 2019 - Erste Details zum nächsten Teil veröffentlicht

Activision hat im Rahmen seines neuesten Geschäftsberichts diverse Details zum nächsten Call of Duty bekannt gegeben. So soll es einen Singleplayer, einen Koop-Modus sowie eine größere Multiplayer-Karte geben.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stellte Activision seinen Bericht für das abgelaufene Geschäftsjahr vor und ging dabei auch auf bereits angebrochene 2019 ein. Activision-Präsident Rob Kostich gab dabei auch einen ersten Einblick in das nächste Call of Duty, ohne allzu spezifisch zu werden.

Kostich erklärte, dass man neben den typischen Multiplayer-Modi auf drei weitere Säulen setzen werde: "Eine völlig neue Kampagne, eine weitläufige Multiplayer-Welt und spaßiges Koop-Gameplay".

Singleplayer und Battle Royale?

Fans dürfen sich also endlich wieder auf einen Singleplayer freuen, nachdem er mit Call of Duty: Black Ops 4 zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe ausgelassen wurde. Mit der "weitläufigen Multiplayer-Welt" hingegen könnte ein neuer Battle-Royale-Modus gemeint sein.

Unklar ist, wie der nächste Titel überhaupt heißen wird. Als Favoriten gelten derzeit Modern Warfare 4 und Ghosts 2.