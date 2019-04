Call of Duty 2019 - Diese Football-Profis durften den nächsten Shooter schon zocken

Das nächste „Call of Duty“ wurde noch gar nicht vorgestellt und doch durften die ersten Fans schon zocken. Dabei handelt es sich um eine ganze Riege von Football-Profis, die zu einem Event eingeladen wurden. Doch wann dürfen wir endlich mehr vom neuen Shooter sehen?

Activision hat bereits das nächste Call of Duty vorgestellt. Nicht im Rahmen eines Presse-Events oder eines großen Livestreams. Nein, dieses Mal haben sich die Macher der altehrwürdigen Shooter-Reihe dazu entschieden, ein privates Event für einige Profis der National Football League abzuhalten.

Auf Twitter, Instagram und Co. posierten die Football-Spieler unter dem Schriftzug des neuen „Call of Duty“. Natürlich wurden auch Videos gepostet. Eines davon könnte schon jetzt Aufschluss darüber geben, welches Setting das nächste „Call of Duty“ einnehmen wird.

In einem der Clips sollen die NFL-Profis Killstreak und Modern Warfare 4 sagen. So recht hören wir das Ganze zwar nicht heraus, aber es klingt immerhin halbwegs ähnlich. Vielleicht handelt es sich auch nur um Wunschdenken der Community, denn ein „Call of Duty: Modern Warfare 4“ dürfte ganz oben auf der Wunschliste stehen.

Zudem ist das Studio Infinity Ward in diesem Jahr wieder am Drücker, wenn es um das neue „Call of Duty“ geht. Und genau dieses Team steckt auch hinter den bisherigen Ablegern der „Modern Warfare“-Reihe. Wir müssen uns aber wohl noch gedulden, bis der nächste Shooter aus dem Hause Activision offiziell enthüllt wird.