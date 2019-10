Bully 2 - Sollte tatsächlich erscheinen, aber Rockstar brach die Entwicklung ab

Der beliebte Rockstar-Klassier „Bully“ sollte tatsächlich einen Nachfolger bekommen. Die Entwicklungen waren schon soweit vorangeschritten, dass eine spielbare Version existierte, allerdings wurde das Projekt auf Eis gelegt. Dies vermeldete ein anonymer Rockstar-Mitarbeiter.

Schon seit Jahren gibt es Gerüchte, dass Rockstar an einem Bully 2 arbeitet. Bislang hat Rockstar zu einem potenziellen Nachfolger des beliebten Bully kein Wort verloren.

Bully hätte einen Nachfolger bekommen sollen

VideoGamesChronicle berichtet nun, dass an den Gerüchten tatsächlich etwas dran ist und Rockstar wirklich an einem „Bully 2“ arbeitete. Das Studio sei um 2010 etwa anderthalb Jahre lang mit der Entwicklung beschäftigt gewesen, bevor es aber schließlich abgebrochen wurde, um sich anderen Prohjekten zuzuweden. Die unvollständige Version sei jedoch bereits spielbar gewesen. VGC bezieht sich dabei auf eine interne Quelle bei Rockstar Games.

Demnach hätten Dan Houser, Mitgründer von Rockstar, und einige weitere Entwickler bereits einige Monate nach dem Release von „Bully“ im Jahr 2006 damit begonnen, das Script zum Nachfolger zu schreiben und die generelle Geschichte zu formen. Weshalb das Projekt abgebrochen wurde, ist hingegen nicht bekannt.

Die Handlung drehte sich wieder um Jimmy

Erneut hätte sich die Handlung um Protagonist Jimmy gedreht und einige andere bereits bekannte Charaktere sollten zurückkehren. Das Spiel sollte in einem Sommer am Ende eines Schuljahres im Haus von Jimmys Stiefvater beginnen.

Beinahe hätten wir also ein „Bully 2“ bekommen und damit der Bullworth Academy vielleicht einen weiteren Besuch abgestattet. Ob das abgebrochene Projekt aber irgendwann wieder Fahrt aufnimmt, steht in den Sternen. Immerhin einige Eastereggs wurden von Rockstar in anderen Spielen versteckt.