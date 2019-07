Bully 2 - News-Seite macht mit Scherz-Leak Hoffnung auf einen Release 2020

Die News-Seite Polygon hat mit einem vermeintlichen Leak zu „Bully 2“ für einigen Wirbel gesorgt. Viele haben geglaubt, dass damit ein Release-Termin zur Fortsetzung enthüllt wurde. Doch leider hat sich das Ganze nur als Scherz entpuppt.

Wenn es nach den Fans von Rockstar Games gehen würde, hätten sich die Entwickler schon längst an die Fortsetzung Bully 2 gesetzt. Die Abenteuer von Jimmy Hopkins in der Bullworth Akademie haben seiner Zeit auf der PlayStation 2 für jede Menge Spaß gesorgt. Doch bislang blieb uns ein Sequel verwehrt.

Bully 2 Gerücht: Projekt angeblich aktiv in Entwicklung

Die News-Seite Polygon hat die Gerüchteküche zu „Bully 2“, die in den letzten Monaten etwas abgekühlt ist, wieder angeheizt. Zumindest für einen kurzen Moment. Denn in einer News zu einem Geheimnis, das auf das Sequel „Bully 2“ hinweisen sollte, haben sie einen vermeintlichen Leak eingebaut.

So steht in der URL der News die Zeile „/bully-sequel-announced-fall-2020-news-embargoed-do-not-publish“, was so viel bedeutet wie „Bully-Nachfolger für Herbst 2020 angekündigt, bitte noch nicht veröffentlichen“. Eine gängige Praxis für News-Seiten, die Pressemitteilungen mit einem Embargo bekommen und die entsprechende Ankündigung vorplanen, um direkt zum Fall der Nachrichtensperre veröffentlichen zu können.

Bully 2 Weitere Hinweise auf einen Nachfolger aufgetaucht

Darauf sind viele Gamer direkt angesprungen und haben sich darin bestätigt gefühlt, dass „Bully 2“ wirklich im nächsten Jahr erscheinen wird. Da dies schnell extrem viel Aufmerksamkeit generiert hat, entschuldigten sich die Verantwortlichen von Polygon in einem Update. Es handele sich dabei nur um eine Scherz-URL. Man hätte sie bereits geändert, um keine weitere Verwirrung zu stiften.