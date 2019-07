Bully 2 - Gerücht: Projekt angeblich aktiv in Entwicklung

Laut einem Gerücht sitzt Rockstar Games derzeit aktiv an der Entwicklung eines Nachfolgers zu „Bully: Die Ehrenrunde“. Diesmal soll es mit demselben Protagonisten auf einem College zur Sache gehen.

Die Spieleschmiede Rockstar Games, bekannt für Grand Theft Auto 5 oder Red Dead Redemption 2, soll aktiv an einem Nachfolger zum 2006 ursprünglich für PlayStation 2 veröffentlichten Schulabenteuer Bully: Die Ehrenrunde alias „Canis Canem Edit“ arbeiten. Dies behauptet ein Reddit-Nutzer und will seine Informationen von ehemaligen Redakteuren eines renommierter US-Spielemagazine erhalten haben.

Bully 2 Angebliche Konzeptgrafiken aufgetaucht

Zweifel an der Glaubwürdigkeit

Besonders vertrauenserweckend sind die Behauptungen des Reddit-Nutzers zwar nicht, doch decken sie sich in Teilen mit vorigen Meldungen zum Thema. Folglich könnte die fragliche Person durchaus bestehende Spekulationen mit eigenen vermischt haben, um sich wichtig zu machen. Ganz ausgeschlossen dürfte es hingegen nicht sein, dass Rockstar Games aktiv an Bully 2 werkelt.

Der Nachfolger soll den früheren Protagonisten Jimmy Hopkins an ein College versetzen, wo es vermutlich wieder darum gehen wird, mobbenden Zeitgenossen Einhalt zu gebieten und zahlreiche Missionen zu lösen. Der schräg-derbe Humor des Vorgängers dürfte dann auch für „Bully 2“ wieder am Start sein.

So oder so: Es ist nicht das erste Gerücht zum Thema Bully 2, ziehen sich Spekulationen über das Sequel doch schon über mehrere Jahre. Zuletzt gab es Ende 2018 eine entsprechende Meldung, die auf verdächtige Casting-Aufrufe bei dem britischen Filmproduzenten Pinewood Studios basierte. Damals wurden unter anderem College-Professoren gesucht – passend, da das neue Spiel an einer Universität angesiedelt sein soll.

Abschließend könnt ihr euch Szenen aus dem ersten Teil zu Gemüte führen:

