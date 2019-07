Breaking Bad - Der Film zur Serie könnte früher kommen als gedacht

Mysteriöse Tweets erhalten aktuell die Aufmerksamkeit vieler „Breaking Bad“-Fans, denn es scheint, der angekündigte Film könnte schon eher kommen, als gedacht.

Schon sechs Jahre ist es her, dass wir den beliebten Charakteren aus der Kultserie „Breaking Bad“ Lebewohl sagen mussten. Vor einigen Monaten wurde dann die Produktion eines Filmes offiziell bestätigt, der die Geschichte von Walter White und Jesse Pinkman weiterführen soll. Nun lösen einige kryptische Tweets der beiden Hauptdarsteller große Aufregung bei den Fans aus.

„Schon bald“

Nach „House of Cards“ durfte Netflix mit „Breaking Bad“ seine erste erfolgreiche Serie feiern, die in Kooperation mit dem amerikanischen Sender AMC produziert und zwischen 2008 und 2013 ausgestrahlt wurde. In den 62 Episoden folgen wir dem Leben von Walter White und Jesse Pinkman, die durch düstere Umstände in die Drogenszene von New Mexico geraten.

Nach dem epischen Finale hofften Fans lange auf eine Fortsetzung der Kultserie. Nach zahlreichen Gerüchten wurde erstmals die Produktion eines Films bestätigt, der nach den Ereignissen der Hauptserie spielen und auf Netflix veröffentlicht werden soll. Jetzt haben die Hauptdarsteller der Serie, Bryan Cranston (Walter White) und Aaron Paul (Jesse Pinkman) mit ihren Tweets die Fans zum Grübeln gebracht:

Der zweite Tweet erschien exakt eine Woche später, womit der 9. Juli womöglich einen nächsten Hinweis oder sogar einen Trailer geben könnte. Falls es Neuigkeiten zum „Breaking Bad“-Film geben sollte, informieren wir euch natürlich umgehend.

