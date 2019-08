Breaking Bad - Erster Trailer und das offizielle Release-Datum zum Film veröffentlicht

Die vielfach ausgezeichnete Serie „Breaking Bad“ bekommt eine Fortsetzung und der erste Trailer dazu wurde nun veröffentlicht. Neben einem Poster wurden zudem einige Informationen geteilt. Wir haben alles für euch zusammengefasst.

Vor sechs Jahren sorgte das Staffelfinale der Erfolgsserie Breaking Bad bei den Zuschauern für den Wunsch nach einer Fortsetzung. Nach dem Spin-off Better Call Saul, erhält der Titel nun tatsächlich ein Sequel in Form eines Films. Vince Gilligan, Showrunner von „Breaking Bad“, hat die Verfilmung nun sogar früher fertiggestellt als erwartet.

In „El Camino: A Breaking Bad Movie“ dreht sich anscheinend alles um die Fahndung der DEA nach Jesse Pinkman, der sich seit dem Finale von „Breaking Bad“ auf der Flucht befindet. Im Trailer sieht man Skinny Pete (Charles Baker) wieder. Er weigert sich, gegen seinen Freund auszusagen und bleibt loyal.

© Netflix / AMC

Wann läuft der Film an und kommt Walter White vor?

Walter White war der Protagonist der Serie und durchlebte eine ungewöhnliche Charakterwandlung. Durch den Tod seiner Figur am Ende der finalen Staffel ist ein Auftritt von ihm in der Filmversion jedoch sehr unwahrscheinlich. Gegebenenfalls könnte er in Rückblenden auftauchen.

Der Film ist ab dem 11. Oktober 2019 auf Netflix zu sehen. Habt ihr schon lang auf eine Fortsetzung gewartet? Würde euch Walter White fehlen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.

