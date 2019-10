Breaking Bad - El Camino ist da: Story, Rückblick und Darsteller - Alle Infos im Überblick!

Jesse ist zurück! Zum Start vom „El Camino: Ein Breaking Bad Film“ haben wir alle wichtigen Infos und Charaktere zusammengetragen. Außerdem liefert Aaron Paul den Fans einen kurzen Rückblick auf den Serienhit.

Fans der Kultserie „Breaking Bad“ dürfen sich auf ein Wiedersehen mit Jesse Pinkman (Aaron Paul) freuen. Der Film El Camino von Serien-Schöpfer Vince Gilligan setzt die Ereignisse des Serienhits fort. Was ihr über den Netflix-Film wissen müsst, verraten wir euch hier.

Netflix Breaking Bad-Film offiziell angekündigt

Ein Rückblick: Was bisher geschah

Nach Breaking Bad (2008 bis 2013) erfahren Fans nach rund sechs Jahren und 62 Episoden in 5 Staffeln endlich, wie es nach der Kultserie weitergeht. Der Film „El Camino“ setzt unmittelbar und ohne zeitliche Pause an das epische Finale der Serie an.

Der an Lungenkrebs erkrankte Chemielehrer Walter White (gespielt von Bryan Cranston) wird im Laufe der Serie vom biederen Familienvater zum knallharten und rücksichtslosen Kriminellen. Gemeinsam mit seinem Schüler und treuen Gehilfen Jesse Pinkman stellt er in einem geheimen Labor Crystal Meth her. Jesse hat bis zum Schluss Skrupel, doch Aussteigen ist schier unmöglich und am Ende wird ihm übel mitgespielt. Im dramatischen Showdown kann Jesse bei einem Massaker seinen Peinigern entkommen – während Walter Whites Schicksal besiegelt wird.

Doch wer kann die wichtigsten Ereignisse der TV-Serie besser zusammenfassen, als Aaron Paul höchstpersönlich:

So geht es in El Camino weiter

Zur Handlung von „El Camino - A Breaking Bad Movie“ wurde bis jetzt nicht viel preisgegeben. Fest steht bislang nur, dass „El Camino“ direkt an das Finale der Serie anknüpft. Der Trailer zeigt Jesse, der dem Massaker in letzter Minute entkommen kann und sich nun auf der Flucht vor dem Gesetz befindet. Dabei sucht er die Unterstützung seiner beiden Kumpels Skinny Pete (Charles Baker) und Badger (Matt Jones). Doch auch hier scheint er nicht sicher zu sein.

Rückkehr von Walter White in El Camino?

Lange war die Besetzung des Films ein gut gehütetes Geheimnis und bis jetzt ist nicht klar, ob es nun doch ein Wiedersehen mit Bryan Cranston als Walter White geben wird. Vorstellbar und ziemlich wahrscheinlich dürfte er in Form von Rückblenden in Erscheinung treten. Doch wie der Schauspieler selbst zuletzt betonte, handelt der Film „El Camino“ ausschließlich von Jesse, erneut gespielt von Aaron Paul.

Bislang konnten die weiteren Serienstars Matt Jones als Badger und Charles Baker als Skinny Pete bestätigt werden. Ebenfalls gelistet wird Fan-Liebling Mike Ehrmantraut als Jonathan Banks aus der Hauptserie, der wohl ebenso in Form von Rückblenden mitspielen wird. Zur Besetzung gehören außerdem Jesse Plemons (Todd) und Krysten Ritter (Jane Margolis).

Der „El Camino: Ein Breaking Bad Film“ steht ab dem heutigen Freitag, 11. Oktober auf Netflix zur Verfügung. Lasst uns in den Kommentaren gerne wissen, was ihr von dem Film-Sequel zur Kultserie haltet.