Breaking Bad - Dieser tote Charakter kehrt für El Camino zurück

Langsam füllt sich der Cast von „El Camino“: Während der Emmy-Verleihung kündigt sich ein Darsteller selber für den Film an.

Wer sich an Breaking Bad zurückerinnert, wird wissen, dass der eine oder andere Charakter insbesondere gegen Ende das Zeitliche gesegnet hat. Dementsprechend haben Fans die Rückkehr einiger Figuren bereits erwartet und auch wenn es sich bei dieser Ankündigung nicht um Walter White handelt, so dürfen sich Fans dennoch auf die Rückkehr eines Fanlieblings freuen. Achtung Spoiler!

Dieser Darsteller verrät seine Rückkehr

Während der diesjährigen Emmy-Verleihung wurde Darsteller Jonathan Banks zu allen Themen rund um die Emmys aber auch „Breaking Bad“ befragt. Dieser dürfte Fans als Mike Ehrmantraut bekannt sein, der nicht nur in der Hauptserie mitgespielt hat, sondern auch in der gefeierten Spin-off-Serie Better Call Saul aufgetreten ist. Während seines Gesprächs antwortete er mit einem leisen „Ja“ auf die Frage, ob er in „El Camino“ zu sehen sein würde. Er ergänzte seine Antwort liebevoll mit:

„Sie werden mir in den Kopf schlagen, weil ich das gesagt habe. Aber ja, warum nicht? Ich meine, keiner dieser Typen hat sowieso sehr hart zugeschlagen."

Darsteller von „Breaking Bad“ sind eben aus einem anderen Holz gemacht. Auch wenn es sich hierbei nicht um die Ankündigung einer Walter White-Rückkehr handelt, so scheint es aktuell immer wahrscheinlicher, dass wir Bryan Cranston erneut in seiner bekannten Rolle wiedersehen werden. Zumindest wäre es recht seltsam, wenn Vince Gilligan nur Mike Ehrmantraut von den Toten wiederauferstehen lassen würde.

Erst gestern berichteten wir darüber, dass es einen brandneuen Trailer samt Jesse Pinkman zu bestaunen gibt. „El Camino" erscheint bereits am 11. Oktober dieses Jahres auf dem Streamingdienst Netflix.