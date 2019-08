Borderlands - Kostenlose Testphase auf der PlayStation 4

© Gearbox

Gearbox gewährt Interessenten am kommenden Wochenende einen kostenfreien Einblick in die GotY-Edition von Borderlands. Während der Probephase können VIP-Punkte für den dritten Teil gesammelt werden. Wer zurzeit mit dem Erwerb der im vergangenen April veröffentlichten Game-of-the-Year-Edition von Borderlands liebäugelt, kann sich am kommenden Wochenende einen kostenlosen Eindruck von dem Titel verschaffen. Dies gilt zumindest für Besitzer einer PlayStation 4. Borderlands 3 Skillungen schon jetzt ausprobieren: Talentrechner gestartet Teilnehmern winken Boni für Borderlands 3 Das gesamte Spiel darf von Freitagabend bis Montagmorgen ausprobiert werden. Registrierte Vault-Insider, dem VIP-Angebot für Borderlands-Fans, erhalten für jeden Tag, den sie sich im genannten Zeitraum einloggen, 1.000 Punkte gutgeschrieben – und zwar unabhängig von der Plattform. Die genannten Bonuspunkte können dann beispielsweise in Skins, Köpfe und Waffen für die Borderlands-Reihe reinvestiert werden. Alternativ könnt ihr euch die Summe für Borderlands 3 aufsparen, das am 13. September 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen soll. Bei Gefallen kann „Borderlands“ in der Game-of-the-Year-Edition zurzeit mit 33 Prozent Rabatt im PlayStation-Store und bei Steam erworben werden. Ob neben der Sony-Konsole auch PC und Xbox One mit einer Gratisphase bedacht werden, bleibt abzuwarten. Borderlands 3 Shooter bietet auf PS4 Pro zwei unterschiedliche Darstellungsmodi

