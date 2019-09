Borderlands 3 - Weshalb es noch keinen Testbericht auf PlayCentral gibt

Wann erscheint unser Test zu „Borderlands 3“? Da wir bislang noch keine Version von dem Action-Rollenspiel vorliegen haben, verschiebt sich unser Testartikel um einige Tage nach hinten.

Bereits in dieser Woche am kommenden Freitag, den 13. September 2019 erscheint das Action-Rollenspiel Borderlands 3 von Entwickler Gearbox Software. Da das offizielle Embargo für die Berichterstattung schon am gestrigen Montag endete, gibt es im Internet erste Reviews und Testberichte der internationalen Kollegen. Kurioserweise verkaufen außerdem diverse Händler das Spiel schon seit dem vergangenen Freitag.

Allerdings scheint sich Publisher 2K Games mit der Verteilung der Pressemuster, wohl aus Sicherheitsgründen, ein wenig schwer zu tun, weshalb bisher nur einige wenige Redaktionen die Möglichkeit erhalten haben, „Borderlands 3“ ordentlich auf den Zahn zu fühlen.

Wie die Kollegen von Kotaku berichten, die ebenfalls noch kein Muster vorliegen haben, hat 2K lediglich einigen wenigen Testern einen speziellen Epic Games Store-Account zur Verfügung gestellt, um eine frühe Version des Titels spielen zu können.

Wann erscheint unser Test zu Borderlands 3?

Uns liegt zum jetztigen Zeitpunkt ebenfalls keine Version von „Borderlands 3“ vor, weshalb es noch keinen Test auf PlayCentral.de gibt. Wir rechnen aber damit, dass wir in den kommenden Tagen endlich loslegen können, um einen Testbericht zu verfassen.

Wir möchten uns aber natürlich trotzdem genügend Zeit nehmen und das Action-Rollenspiel in aller Ruhe testen. Schließlich soll euch unser Test bei der Kaufentscheidung behilflich sein!

Wir tippen deshalb darauf, dass unser Testbericht zu „Borderlands 3“ erst Anfang der nächsten Woche auf unserer Seite erscheinen wird.

Wenn ihr bestimmte Fragen zu „Borderlands 3“ habt, dann schreibt uns diese gerne unterhalb in die Kommentare und wir werden versuchen diese in unserem Test zu berücksichtigen und darauf einzugehen.