Borderlands 3 - Todkranker Fan bekommt eine eigene Ingame-Waffe

Trevor Eastman ist 26 Jahre alt und ein riesiger Fan der „Borderlands“-Reihe. Kein Wunder also, dass er sich riesig auf Borderlands 3 freut. Das Problem: Trevor wurde vor kurzem Krebs der Stufe 4 in Speiseröhre, Magen und Leber diagnostiziert. Seine Ärzte geben ihm weniger als ein Jahr.

Borderlands 3 Mikrotransaktionen offiziell bestätigt

Weil er Angst davor hat, „Borderlands 3“ nicht mehr zu erleben, hat sich Trevor schließlich per Reddit an die Community des Spiels gewandt und eine Bitte geäußert. Er wollte den Shooter schon vorab spielen. Eine Bitte, die schon einige andere Gamer als ihren letzten Wunsch geäußert haben, die sich in einer ähnlichen Position wie Trevor befunden haben. Prompt haben ihn die Macher von „Borderlands 3“ ins Studio eingeladen, wo er nicht nur eine spezielle Preview-Version anzocken durfte.

That's a legacy being cemented. I don't give a shit what you think about Gearbox Software...you cannot deny the passion and the proof that they listen and watch the community. Trevor got to name a gun and give it it's red text. Fucking awesome. Amazing. #Borderlands3 pic.twitter.com/UmxJhZvN8m