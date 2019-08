Borderlands 3 - Systemanforderungen bekannt: Das muss euer PC leisten können

Gearbox Software gab kürzlich die sehnlichst erwarteten Systemanforderungen für die PC-Version von „Borderlands 3“ bekannt. Die minimalen Anforderungen erbringen dabei bereits 1080p.

Lange hat sich Gearbox mit Informationen zu den Systemanforderungen zurückgehalten, doch nun veröffentlichten sie diese auf ihrer offiziellen Website. Für Borderlands 3 müsst ihr über mindestens 6 Gigabyte Arbeitsspeicher und einen i5-Prozessor verfügen.

Um die Galaxis in „Borderlands 3“ zu retten, gibt es vier brandneue Vault-Jäger, die alle anpassbarer sind als all ihre Gegenstücke aus früheren Spielen. Dabei soll es eine schier unendliche Auswahl an Waffen geben. Schauen wir uns also an, welche Systemanforderungen ihr erfüllen müsst, um die Welt jenseits von Pandora entdecken zu können.

Das sind die PC-Anforderungen

Minimum

OS: Windows 7/8/10

Prozessor: AMD FX-8350 (Intel i5-3570)

Arbeitsspeicher: 6 GByte

Grafikkarte: AMD Radeon HD 7970 (Nvidia GeForce GTX 680 2 GByte)

Festplattenplatz: 75 GByte

Empfohlen

OS: Windows 7/8/10

Prozessor: AMD Ryzen 5 2600 (Intel i7-4770)

Arbeitsspeicher: 16 GByte

Grafikkarte: AMD Radeon RX 590 (Nvidia GeForce GTX 1060 6 GByte)

Festplattenplatz: 75 GByte

„Borderlands 3“ erscheint am 13. September 2019 für PS4, Xbox One, PC und Google Stadia. Erfüllt euer PC alle nötigen Anforderungen?