Borderlands 3 - Streamer können euch fette Waffen einbringen, wenn ihr zuschaut

„Borderlands 3“ bietet euch noch vor dem Start die Möglichkeit, erste Waffen für den Shooter zu sammeln. Das wird dank einer neuen Twitch-Verbindung namens ECHOcast ermöglicht, die euch als Zuschauer mit den Streamern interagieren lässt.

Noch müssen wir uns eine Weile auf Borderlands 3 gedulden. Doch die ersten Gameplay-Szenen direkt aus dem Shooter soll es schon im Rahmen eines großen Livestream-Events geben, das am 1. Mai 2019 an den Start gehen wird. Hierbei habt ihr dann auch die Chance, das neue ECHOcast-System im Rahmen von „Borderlands 3“ auszuprobieren.

Dieses ermöglicht es euch als Twitch-Zuschauer mit den Streamern in Verbindung zu treten. Ihr sollt so dann Zugriff auf ihr Inventar bekommen, sodass ihr Schilde, Rüstungen und sogar die ausgerüsteten Fertigkeiten genauer unter die Lupe nehmen könnt. Natürlich sind Änderungen dabei weiterhin dem Spieler von „Borderlands 3“ selbst überlassen.

So richtig spannend wird es, wenn eine spezielle Kiste in „Borderlands 3“ gefunden wird, die mit ECHOcast zusammen funktioniert. Dann kann der Streamer eine Herausforderung im Spiel annehmen. Wenn er gewinnt, dann bekommen die Zuschauer dieselben Waffen aus der Kiste in Form eines Codes, den sie in ihrer Kopie von „Borderlands 3“ aktivieren können.

Damit das Ganze gut ausbalanciert bleibt, werden die Waffen aber skaliert. Seid ihr noch am Anfang von „Borderlands 3“ könnt ihr euch also keine übermächtige Waffe sichern, wenn ihr einem hochgelevelten Streamer auf Twitch zuschaut.