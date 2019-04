Borderlands 3 - Spielwelt soll deutlich größer als in den Vorgängern sein

Die Spielwelt von „Borderlands 3“ soll größer als in allen Vorgängern ausfallen. Das bestätigte Gearbox-Chef Randy Pitchford auf seinem Twitter-Account. Einzelne Areale könnten jedoch vergleichsweise klein sein.

Mit Borderlands 3 verspricht uns Entwickler Gearbox Software das bislang größte Spiel der gesamten Reihe. Auch die Spielwelt soll im Zuge dessen umfangreicher ausfallen als in den Vorgängern zuvor. Das bestätigte nun zumindest Randy Pitchford, Gründer von Gearbox Software, auf seinem Twitter-Account.

Erneut soll sich die Spielwelt in einzelne Areale unterteilen, die im Vergleich zu den vorherigen Borderlands-Spielen mal größer und mal kleiner ausfallen. Betrachtet man allerdings ausschließlich das Gesamtgebiet der Karte, sei diese jedoch erheblich größer.

„Die Areale variieren. Einige sind größer als der bisherige Durchschnitt, andere sind kleiner. Insgesamt ist das Spiel jedoch deutlich größer als vorherige Spiele.“

Verschiedene Planeten in Borderlands 3

Fest steht bislang, dass die Areale in „Borderlands 3“ nicht aus zusammenhängenden Gebieten bestehen sollen, sondern in Form verschiedener Planeten auftauchen. Im ersten Trailer sind bereits diverse Gebiete zu sehen gewesen, weitere werden zur Gameplay-Enthüllung am 01. Mai 2019 erwartet.

Ohnehin gab es in den vergangenen Wochen zahlreiche Informationen zu „Borderlands 3“ zu vermelden. Dazu gehören unter anderem die Folgenden: